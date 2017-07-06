Киноафиша на уикенд 6-13 июля: Человек-Паук вернулся в российские кинотеатры

6 июля 2017 года на российские экраны выходят пять новых фильмов. В том числе драма «Тень» с Михаилом Пореченковым в главной роли, а также супергеройский фильм «Человек-паук: Возвращение домой». С 13 июля в прокате четыре новинки. В частности фильм «Блокбастер», участвовавший в конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр», а также непосредственно блокбастер «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза.

6 июля на экраны вышли следующие новые фильмы:

«Тень»

У успешного бизнесмена Бориса все есть – работа, деньги, семья, успех. Но в какой-то момент он понимает, что несчастлив, а в душе пусто. В этот самый момент в заброшенном доме, который он планирует перестроить под торговый центр, он находит фотографию звезды немого кино Веры Лисовской и влюбляется. В этом образе он находит то, чем может заполнить душевную пустоту. Борис убежден, что в мире у всего есть копии и решает найти девушку, похожую на актрису из прошлого. И она находится. Это Вера, героиня с непростой судьбой, чей отец умер, а мать в тюрьме. Она живет в провинции, не ждет от жизни радости, но однажды ее находят те, кого нанял Борис. «Тень» - драма режиссера Дмитрия Светозарова и продюсера Андрея Сигле, в главных ролях Михаил Пореченков и Варвара Щербакова. Премьера фильма студии АСДС состоялась в конце апреля в питерском кинотеатре «Англетер».

Московская премьера фильма «Тень» пройдет ночью в метро



Премьера фильма «Тень»

Дебюты и эксперименты в программе российского кино фестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард»

Завершено производство фильма «Тень»





«Сказ о Петре и Февронии»

XIII век. Князь муромский Петр в сражении со змеем испачкался его кровью и заболел. Спасти его может только целительница Феврония. Излечившись, князь и его спасительница захотят пожениться. Невзирая на то, что они разных сословий. И это не единственное препятствие к их браку. Полнометражный анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» основан на сюжете о князе и спасшей его дочери бортника, которые поженились и стали на Руси символом любви и верности. Режиссеры, сценаристы проекта – Юрий Кулаков (анимационный фильм «Князь Владимир») и Юрий Рязанов. Среди актеров, озвучивших проект – Иван Охлобыстин и Виктор Вержбицкий, песню для фильма исполнила Валерия. Бюджет проекта 140 млн. рублей, он создавался при поддержке Фонда кино, работа длилась около семи лет. «Сказ о Петре и Февронии» выходит в прокат он в канун 8 июля, дня семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года.

102 Кинорынок: Презентация «Каропроката»

«Человек-паук: Возвращение домой»

После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и намерен жить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой. Один из самых популярных героев комиксов возвращается на большой экран. Трилогия о Человеке-Пауке Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли сегодня считается чуть ли не классикой. Сразу за ней последовала дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом. И вот новое воплощение, британский актер и хип-хопер Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» от Джона Уоттса. Холланд уже появлялся в роли Паука в фильме «Первый мститель: Противостояние» и заслужил восторги критики своей витальностью и остроумием. Его тетю сыграет Мариса Томей, в кадре появятся также Железный Человек, он же Тони Старк (Роберт Дауни мл.), и Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу).

103 Кинорынок. WDSSPR: От «Кинотавра» до джедаев





«Эксперимент «Офис»

В офисном небоскребе оказались заперты 80 сотрудников крупной корпорации. Некто неизвестный по внутренней связи будет давать им указания. Теперь они не сотрудники, а враги, соперники в смертельной игре на выживание. Задания для них будут одно хитрее другого. Выживут, разумеется, не все. «Эксперимент «Офис» придумал и написал Джеймс Ганн, сегодня более всего известный как режиссер и сценарист обеих частей «Стражей Галактики». Сюжет приснился ему во сне, и по сути это была история о людях, которые знают друг друга, уважают и заботятся друг о друге, но в один прекрасный день вынуждены убивать друг друга. Что еще важнее, режиссером проекта стал культовый персонаж, австралиец Грег МакЛин, признанный мастером жанра хоррора всего после одного фильма - «Волчьей ямы». «Эксперимент «Офис» снимали в Колумбии, премьера его состоялась на кинофестивале в Торонто.





«Институт Роузвуд»

19 век, Балтимор, штат Мэриленд. Изабель Портер опечалена смертью родителей, желает отвлечься и отправляется в модную клинику, известную как институт Роузвуд. Там клиентам оказывают психологическую помощь, но на самом деле за приличным фасадом скрывается ужасное – бесчеловечные псевдонаучные эксперименты. Все это героине придется испытать на собственном опыте. Малобюджетный триллер «Институт «Роузвуд» сделан совместными усилиями Джеймса Франко и Памелы Романовски. И если Франко широко известен, то о его партнерше известно гораздо меньше, хотя это не единственный их опыт совместного творчества (были уже «Цвет времени» и «Аддеролловые дневники»). Их нынешний совместный проект основан на реальной истории пребывания пациентки в клинике Роузвуд.

13 июля в прокат выходят следующие новые фильмы:

«Черная вода»

Трое молодых людей – герой по имени Максим, девушка героя и странный брат героя – отправляются в глухую провинцию. Там Максим купил останки старого полуобгоревшего корабля и теперь мечтает их отремонтировать. Прибыв в деревню, троица узнает о страшной истории с пожаром, в ходе которого и сгорело судно. Вскоре девушка Максима вдруг пропадает, потом столь же внезапно возвращается. Но братья уже не уверены, что это та самая девушка. Режиссер «Черной воды» - Роман Каримов, чей дебют «Неадекватные люди» в 2010 году сразу же получил гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». До сих пор Каримов занимался комедиями, но на этот раз взялся за жанр хоррора, который пока, увы, в России не прижился. В одной из главных ролей в фильме – Ирина Старшенбаум.

103 Кинорынок. Централ Партнершип: Трансформеры продолжают движение вверх

На 69-м Каннском фестивале открылся Российский павильон

Кино Экспо 2015: Pre, pro, post





«Блокбастер»

Лиза, москвичка с десятилетним стажем, устала на работе, а также обнаружила, что бойфренд ей изменил. Поэтому она села в машину и поехала куда глаза глядят. Добравшись до Электроуглей, она остановилась съесть шаурмы, и тут ее жизнь изменилась. Соседний с ларьком объект на ее глазах подвергся ограблению. Грабительницей оказалась красавица Наташа, которая в итоге оказалась в машине у Лизы. «Блокбастер» написал и снял известный кинокритик Роман Волобуев. В ролях Светлана Устинова и Анна Чиповская, а также Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева. Картина участвовала в конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» и получила по его итогам специальный приз жюри. Там же, на «Кинотавре», случился скандал: Волобуев объявил, что снимает свое имя с титров, так как не согласен в финальным продюсерским монтажом фильма. «Блокбастер» в итоге выходит в прокат именно в продюсерском варианте, режиссером и автором сценария теперь значится некая Татьяна Тюльпанова.

Премьера фильма «Блокбастер»

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Кинотавр стартовал «Блокбастером»

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Питчинг Фонда кино: Драмы, мелодрамы и комедии компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства





«Планета обезьян: Война»

Новая история разворачивается через два года после событий в фильме «Планета обезьян: Революция». Цезарь и его обезьяны по-прежнему сражаются с людьми. В ходе важной битвы войско обезьян терпит катастрофические потери. Цезарь борется с собственными темными инстинктами, размышляя о том, как отомстить за весь свой вид. Ему предстоит встретиться в смертельной схватке с лидером людей и с предателем из числа обезьян. Эта схватка и решит исход великой битвы. Очередную часть знаменитой истории «Планета обезьян» снимали в Канаде под рабочим названием «Тайная крепость». Режиссером снова был приглашен Мэтт Ривз. По его словам, фильм готовился под влиянием множества знаменитых шедевров, например, «Мост через реку Квай», «Бен-Гур», «Большой побег», «Десять заповедей» и «Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар».

Планета обезьян: Революция и другие серии успешной франшизы





«Выстрел в пустоту»

Недавно освободившийся из тюрьмы гангстер попадает в очередную криминальную историю. Лидер банды и его старый знакомый вынуждает героя пойти на новое преступление. Дело происходит на улицах Южной Калифорнии. Криминальная драма «Выстрел в пустоту» была написана и снята Риком Романом Во, специалистом по криминальным историям («Стукач» с Дуэйном Джонсом, «Преступник» с Вэлом Килмором). В новом фильме снимались Джон Бернтал и Николай Костер-Вальдау.



