«Союзмультфильм» подал иск к производителю игрушек «Русский стиль» почти на 10 миллионов рублей

5 июля 2017 года стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» потребовала почти 10 миллионов от производителя игрушек «Русский стиль», подав иск в Арбитражный суд Москвы. Причиной стало несоблюдение компанией «Русский стиль» условий лицензионного договора, заключенного с «Союзмультфильмом» в 2010 году. В настоящий момент существует возможность подписания мирового соглашения, пишет Агентство городских новостей «Москва» .



«Иск подан в связи с неуплатой ЗАО «Русский стиль» лицензионных платежей за использование образов, принадлежащих киностудии «Союзмультфильм», предусмотренных заключенным в 2010 году лицензионным договором. Точная сумма иска равна 9,7 млн. руб. На 6 июня 2017 года установлена задолженность ЗАО «Русский стиль» перед киностудией «Союзмультфильм» в размере 9 млн. руб. Кроме этого, ЗАО «Русский стиль» необходимо будет выплатить штраф в размере 626 тыс. руб. и госпошлину в размере 71 тыс. руб.», - сказал собеседник агентства.



Группа компаний «Русский стиль» выпускает настольные игры «Чипполино», «Котенок Гав», «Дюймовочка», «Маугли», «Чебурашка» и другие, в оформлении которых использованы образы персонажей из мультфильмов студии «Союзмультфильм».