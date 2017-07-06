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Фонд кино потребовал у Enjoy Movies возврат средств через суд



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06.07.2017 12:30:00

4 июля 2017 года Фонд кино подал в суд на компанию Enjoy Movies c требованием выплатить бюджетные средства, выделенные на возвратной основе на производство супергеройского боевика «Защитники». Сумма иска составляет 50,8 млн рублей, которые продюсеры фильма не успели выплатить, поскольку банковские счета Enjoy Movies были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы, сообщают Ведомости.

Напомним, что 3 июля стало известно, что Enjoy Movies подала уведомление о намерении заявить о банкротстве, поскольку ФНС списала все средства со счетов компании и доначислила 71 млн. рублей налога на прибыль (с учетом штрафов и пени). Однако Арбитражный суд Москвы признал недействительными и несоответствующими Налоговому кодексу РФ действия Федеральной налоговой службы. Тем не менее, счета компании остаются заблокированными.

Фильм «Защитники» Сарика Андреасяна вышел на российские экраны 24 апреля 2017 года и собрал в прокате 262,8 млн рублей. Производственный бюджет картины составил 380 млн. рублей, часть которого компания получила от Фонда кино на условиях 100%-ного возврата через несколько месяцев после выхода фильма в прокат.




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Фильм: «Защитники»  

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