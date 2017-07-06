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Продюсерам фильма «Решала 2» угрожают судом кинопоказчики



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06.07.2017 16:20:00

6 июля 2017 года информационное агентство Восток Телеинформ сообщило, что продюсеру фильма «Решала 2» Евгению Замалиеву, представляющему компанию «Байкалкино», готовятся предъявить судебный иск на взыскание 1,6 млн рублей иркутские кинопоказчики. Компания «Energy Entertaiment» («E2»), которой принадлежат большинство кинотеатров в Иркутской области, выступает с претензией к ответчику из-за не возвращенного долга в размере 800 тысяч рублей. 

Кадр из фильма Решала 2

Как поясняет информационное агентство, задолженность образовалась по ошибке. По результатам проката фильма «Решала 2» в 2015 году и сборам в 27 млн рублей, «Е2» выплачивала продюсерам 800 тысяч рублей, однако средства по реквизитам Замалиева ушли на счет, не имеющий отношения к «Байкалкино». Позже генеральный директор иркутской компании Михаил Чуев отправил деньги повторно и пытался вернуть предыдущий платеж. Продюсеры обещали выплатить сумму после проката фильма «Эластико», но Чуев не получил деньги и обратился в суд и выиграл процесс. Тем не менее средства так и не были возвращены, и теперь кинопоказчики готовят иск к Замалиеву, как к физическому лицу. 

кадр из фильма Эластико

Михаил Чуев отмечает, что теперь все бурятские фильмы, которые претендуют на прокат в кинотеатрах компании, будут проходить строгий контроль на присутствие в списке создателей Евгения Замалиева. Тем временем продюсер рассказал, что ситуация возникла из-за того, что «два человека друг друга не поняли, и все это вытекло в то, что деньги были перечислены неправильно».



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Фильм: «Эластико»  

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