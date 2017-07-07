ТНТ займется производством контента в США

7 июля 2017 года стало известно, что бывший гендиректор ТНТ Роман Петренко и «Газпром медиа» создали в США две компании, которые займутся производством телевизионного контента, в том числе на основе форматов ТНТ для глобальной аудитории за рубежом. Телепродюсеры считают, что для российских игроков это наиболее сложный и дорогостоящий вариант выхода на зарубежные рынки, пишет Коммерсант .



Роман Петренко возглавил две компании «Газпром медиа» в США — Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз. Организации, зарегистрированные чуть больше месяца назад, займутся «созданием контента для аудиторий за пределами России, в том числе на основе форматов ТНТ». Обе компании принадлежат кипрской Storyworld Entertainment, учредителем которой является «Газпром медиа» через ООО «Международное РТВ» (принадлежит ООО «ТНТ регион»). «Газпром медиа» контролирует в кипрской компании 95%, а Роману Петренко принадлежит 5%.



Петренко возглавлял ТНТ в 2002–2013 годах, за это время аудитория канала выросла в несколько раз и сейчас ТНТ входит в пятерку крупнейших телекомпаний страны. Последние годы он живет в Санта-Монике и занимается, по словам его знакомых, продюсированием своих проектов для американского рынка.



До сих пор ТНТ не производил сериалы и шоу специально для глобальной аудитории. О том, что канал готовится развивать международное направление, стало известно на прошлой неделе.