Ждун снимется в анимационном сериале и заведет видеоблог

6 июля было объявлено, что компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом рассказал президент фирмы Юрий Цейтлин. CD Land подала заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна в Роспатент, пишет агентство городских новостей Москва .



Как отмечает Цейтлин, права на съемку анимационного сериала о Джуне уже приобрела «одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний». Также планируется, что Ждун будет вести свой видеоблог.



«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию. Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 г., символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов», - рассказал Ю.Цейтилин. О коммерческих подробностях договора с художницей Цейтилин распространяться не стал.



Ждуном называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в Рунете.