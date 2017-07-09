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«Гоголь»: Как все начиналось



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09.07.2017 09:09:00

31 августа 2017 года в российский прокат выходит первая серия киносериала «Гоголь» – «Гоголь. Начало» (дистрибьютор – компания Каропрокат). Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают знаменитого следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков). За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем (Александр Петров), который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берет Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно… 

Смотрите трейлер фильма, из которого узнаете, с какой неведомой силой предстоит вступить в смертельную схватку юному Гоголю, как он встретит свою первую любовь и напишет одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.




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