Сарик Андреасян запускает ангоязычный проект «Роботы»
11.07.2017 13:35:00
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11 июля 2017 года кинокомпания <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=224556&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=231693">Arclight Films</a> официально заявила о начале препродакшена нового полнометражного фантастическо-приключенческого фильма «Роботы», режиссером которого станет Сарик Андреасян. Съемки англоязычной картины пройдут в России и Китае. Продюсерами ленты станут Гари Гамильтон («Столкновение», «Оружейный барон», «Ограбление на Беккер Стрит», «Патруль времени»), Йинг Йе («Цунами», «Возврат») и Майк Габрави («Джунгли», «Тройная угроза»). Исполнительный продюсер — Рузанна Кегеян.
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«Я невероятно счастлив, что буду работать с Гари Гамильтоном и <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=224556&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=231693">Arclight Films</a>, которые имеют огромный опыт в производстве и выпуске высокобюджетных фильмов по всему миру, — говорит <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=36548&PROP_NAME=SPRAV_REGISER&sphrase_id=223545">Сарик Андреасян</a>. — Эта картина очень близка мне, я готовился к этому проекту долго. Когда моя мечта наконец-то воплотится в жизнь, и эта история выйдет на большие экраны, я испытаю совершенно невероятные ощущения!».<br>
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<img width="600" alt="Сарик Андреасян с камерой.jpg" src="/upload/medialibrary/a1d/a1d816971b8a15f80cff77635bc348ec.jpg" height="400" title="Режиссер Сарик Андреасян"><br>
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«Мы рады возможности поработать с <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=36548&PROP_NAME=SPRAV_REGISER&sphrase_id=223545">Сариком Андреасяном</a>, одним из самых одаренных российских режиссёров, — говорит генеральный директор <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=224556&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=231693">Arclight Films</a> Гари Гамильтон. — Его умение визуализировать историю на большом экране говорит само за себя. Фильм «Роботы», на наш взгляд, коммерческий проект, который найдёт отклик у международной аудитории и заставит зрителя с волнением следить за тем, что происходит на экране». <br>
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Сценарий разрабатывается группой сценаристов <a target="_blank" href="http://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=224556&PROP_NAME=SPRAV_AKTER&sphrase_id=231693">Arclight Films</a>. Действие фантастического фильма происходит на разрушенной глобальной катастрофой планете Земля. Положение жителей одного из оставшихся на планете городов становится смертельно опасным, когда в результате пролома защитного купола город наводняют «биомехи» — мутировавшие животные, пожирающие все на своём пути. Группа выживших во главе с главным героем находит огромные механические устройства, оснащённые ультрасовременными оружейными системами. Эти «роботы» — единственное, что может помочь людям выжить в мире вне стен и добраться до мифической «Станции 88», где их ждет спасение.<br>
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