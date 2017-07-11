TIFF объявил грант для женщин, этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями

В июле 2017 года Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) совместно с кинофондом CBC Breaking Barriers анонсировали новый сценарный грант, призванный поддержать канадских авторов, принадлежащих к различным социальных группам. Сценаристу, чья работа будет признана лучшей, достанется денежная сумма в размере $10000, предназначенная для поддержки реализации проекта.



Представители TIFF и CBC Breaking Barriers Film Fund отмечают, что грант открыт для женщин, коренных жителей Канады и «видимых меньшинств» (этническая группа неевропейского населения Канады), а также людей с ограниченными возможностями. Однако кандидаты должны иметь отношение, по крайней мере, к одному художественному фильму, который был представлен на TIFF.



«Истории настолько богаты и аутентичны, насколько яркие голоса их авторов. Новый грант отдает должное той ценности, которую привносит разнообразие сценаристов в процесс создания фильмов», — отметила Кэтлин Драмм, директор TIFF Industry Office.



Прием заявок сценариев объёмом от 85 до 120 страниц будет открыт до 21 августа 2017 года. Победителя объявят в ноябре.



Фонд CBC Breaking Barriers специализируется на поддержке игровых фильмов на английском языке, которые написаны женщинами, коренными жителями Канады, этническими меншинствами и людьми с ограниченными возможностями, чьи работы были представлены некогда на TIFF.