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TIFF объявил грант для женщин, этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями



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11.07.2017 17:05:00

В июле 2017 года Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) совместно с кинофондом CBC Breaking Barriers анонсировали новый сценарный грант, призванный поддержать канадских авторов, принадлежащих к различным социальных группам. Сценаристу, чья работа будет признана лучшей, достанется денежная сумма в размере $10000, предназначенная для поддержки реализации проекта.

Представители TIFF и CBC Breaking Barriers Film Fund отмечают, что грант открыт для женщин, коренных жителей Канады и «видимых меньшинств» (этническая группа неевропейского населения Канады), а также людей с ограниченными возможностями. Однако кандидаты должны иметь отношение, по крайней мере, к одному художественному фильму, который был представлен на TIFF.

«Истории настолько богаты и аутентичны, насколько яркие голоса их авторов. Новый грант отдает должное той ценности, которую привносит разнообразие сценаристов в процесс создания фильмов», — отметила Кэтлин Драмм, директор TIFF Industry Office.

Прием заявок сценариев объёмом от 85 до 120 страниц будет открыт до 21 августа 2017 года. Победителя объявят в ноябре.

Фонд CBC Breaking Barriers специализируется на поддержке игровых фильмов на английском языке, которые написаны женщинами, коренными жителями Канады, этническими меншинствами и людьми с ограниченными возможностями, чьи работы были представлены некогда на TIFF.



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