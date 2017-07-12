Итоги конкурса Минкульта среди авторских и экспериментальных проектов

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги конкурса среди организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2017 году на производство игровых авторских и экспериментальных фильмов. Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино рекомендует Департаменту кинематографии включить 38 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2017 году. А также включить 17 проектов в резерв.

Проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов, которые гарантировано получат финансирование:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария 1 НО Фонд Андрея Кончаловского

по поддержке кино и сценических искусств «ГРЕХ» Режиссер – А.Михалков (А.Кончаловский)

Авторы сценария – А.Михалков (А.Кончаловский), Е.Киселева 2 ООО «58,5 Продакшн»

«ЭЛЕФАНТ» Режиссер и автор сценария – А.Красовский 3 ООО Кинокомпания «Магнум-фильм»

«ФЕЯ»

Режиссер и автор сценария –

А.Меликян 4 ООО «Компания «Новые люди»

«ПОДБРОСЫ» Режиссер и автор сценария – И.Твердовский

5 ООО «План 9»

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2»

Режиссер – Р.Каримов

Авторы сценария – Р.Каримов, Я.Лебедева

6 ООО Студия «СЛОН» «ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Режиссер – С.Проскурина

Автор сценария – Е.Тирдатова 7 ООО «Продюсерская

компания Александра Литвинова» «КРИК ТИШИНЫ»

Режиссер – А.Карелин

Автор сценария – А.Бородянский 8 ООО «Даггер Филм» «АМАНАТ»

Режиссер – А.Сиверс

Авторы сценария – Ш.Джафаров, А.Магомедов 9 ООО «Даггер Филм» «ВЫСОТА 220» Режиссер – Л.Пляскин

Автор сценария – Ш.Джафаров, И.Костюченко 10

ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского «ЖАНРЫ-2» Режиссеры и авторы сценария – А.Шабаров, Д.Булин,

Н.Михалкова-Кончаловская,

Е.Вещева, Е.Абызов 11

ООО «Студия кино»

«ДЯДЯ САША»

Режиссер и автор сценария –

А.Гордон 12 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ»

Режиссер и автор сценария – Ю.Разыков 13 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» «ВЫШЕ НЕБА» Режиссер – О.Карас

Автор сценария – Е.Бирг (Е.Мавроматис)

14 АО «ТПО «СДФ» «АРХИПЕЛАГ»

Режиссеры – М.Демченко, М.Малахов

Авторы сценария – С.Саликова, М.Малахов 15 ООО «Кремлин Филмз»

«ЛЕВ ЯШИН.

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» Режиссер – В.Чигинский

Автор сценария – В.Валуцкий, О.Капанец, А.Полозов 16 ООО «Кинокомпания Блесс- Фильм» «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»

Режиссер – А.Волгин

Авторы сценария – Н.Назарова, И.Наумов 17 ООО «Студия «КиноПРОБА» «СТРАХ ВЫСОТЫ» Режиссер – П.Мирзоев

Автор сценария – Я.Пулинович 18 ООО Пролайн-медиа «ПАЛЬМИРА»

Режиссер – И.Болотников

Автор сценария – И.Болотников, Д.Гуцко 19 ООО «САГа» «МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» Режиссер – В.Гай Германика

Автор сценария – Ю.Арабов 20 ООО Кинокомпания

«Инвада Фильм» «СТОРОЖ»

Режиссер и автор сценария –

Ю.Быков 21 ООО «Блиц-Фильмс»

«НА ПАРИЖ»

Режиссеры – И.Квирикадзе, С.Саркисов

Авторы сценария – С.Говорухин, С.Ашкенази

22 ООО «Фреш-Фильм» «КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» Режиссер и автор сценария – Л.Марголин 23 ООО «Зебра» «КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» Режиссер – Н.Джорджадзе

Автор сценария – И.Марийчук 24 ООО «Друг Друга» «РЕВНОСТЬ»

Режиссер – Н.Сайфуллаева

Авторы сценария – Л.Мульменко, Н.Сайфуллаева 25 ООО «Киностудия Мавр» «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» Режиссер – Д.Астрахан

Автор сценария – О.Альшиц 26 ООО «Киностудия «Вертикаль» «НА ЛУНЕ»

Режиссер и автор сценария - М.Фадеева 27 ООО «Корпорация Русская

Фильм Группа» «ТРИ В ОДНОМ»

Режиссер – Р.Паушу

Авторы сценария – Р.Паушу, А.Петрухин 28 ООО «Кинопрограмма «XXI век» «КЛЯТВА» Режиссер – В.Котт

Автор сценария – Т.Мирошник 29 ООО «Грин Филмс» «ВНИЗ» Режиссер – М.Бальчюнас

Авторы сценария – М.Бальчюнас,

Д.Глашкин, Г.Руссо 30 ООО «Киностудия «Медведь» «ФУТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ»

Режиссер – А.Луканев

Авторы сценария – М.Волобуев, М.Тумская 31 ООО «Стартфильм групп» «ПАПЫ» Режиссер – А.Виденмеер

Автор сценария – Д.Мансуров 32 ООО «КИНОДАНЦ» «НЕВЕДОМОЕ» Режиссер – А.Богуславский

Автор сценария – А.Слущев 33 ООО «Север»

«У МОРЯ»

Режиссер и автор сценария – О.Лукичёв 34 ООО КИНОДАНЦ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» Режиссер – В.Лисневский

Автор сценария – Д.Жигалов 35 ООО Кинокомпания СТВ «СЕРДЦЕ МИРА»

Режиссер и автор сценария – Н.Мещанинова 36 ООО «АБС» «НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО» Режиссер – Д.Киселев

Авторы сценария – Г.Шенгелия, П.Черепанов 37 ООО «Корнер Ворк» «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»

Режиссер – И.Угольников

Авторы сценария – И.Угольников,

Н.Назарова, Е.Айзикович 38 ООО «Арк Пикчерс» «КАДИШ» Режиссер и автор сценария –

К.Малкин-Фам

Проекты, включенные в резерв:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария 1 ООО «Киностудия «М-Фильм» «ГРАНД КАНКАН» Режиссер и автор сценария –

М.Косырев-Нестеров 2 ООО «Кинокомпания «ОКО-Фильм»

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» Режиссер – С.Пищиков

Автор сценария – С.Рубахин 3 ООО «КиноКластер»

«ДОРОГА В РАЙСК» Режиссер и автор сценария –

М.Агранович 4 ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» «КРЕПОСТНОЙ»

Режиссер – Э.Оганесян

Автор сценария – М.Вальтфогель 5 ООО «Кинокомпания Светлана» «СЧИТАЯ ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» Режиссер и автор сценария –

Т.Харкевич 6 ОАО «Ленфильм»

«ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ» Режиссер – К.Баскакова

Автор сценария – А.Морозов 7 ООО «АВК»

«БАРЖА 725» Режиссер и автор сценария –

А.Козлов 8 ООО «Кино-театральный центр ИбРус» «КАК ДЕТИ»

Режиссеры и авторы сценария – Ф.Ибрагимбекова, С.Карпунина 9 ООО «Кинокомпания Атлантик» «ТРЕЙДЕР»

Режиссер – К.Шипенко

Автор сценария – А.Морозов 10 ООО «Пророк»

«ИВАН»

Режиссер – М.Шевчук

Авторы сценария – А.Сегень,

Г.Козельков 11 ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» «АЛИМЕ» Режиссер – А.Карпиловский

Автор сценария – А.Звягинцев 12 АНО ТКО «МинАкультуры» «ТАШАКОР» Режиссер и автор сценария –

Е.Барханов 13 ООО «КАРГО»

«МОЛОКО»

Режиссер – К.Оганисян

Автор сценария – Е.Бирг

(Е.Мавроматис) 14 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» «ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ» Режиссер и автор сценария – Ю.Суходольский 15 ООО Продюсерский центр

«Кинокомпания «Андреевский флаг» «ЗИМНЯЯ ГРОЗА»

Режиссер и автор сценария –

А.Мельник

16 ООО СТУДИЯ ТВОРЧЕСКИХ

ИНИЦИАТИВ «ОТКРЫТИЕ» «ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» Режиссер – А.Соколов

Автор сценария – М.Киселева

(М.Трауб) 17 ООО «Студия «Пассажир» «ПАРКЕТ»

Режиссер и автор сценария –

А.Миндадзе

