Итоги конкурса Минкульта среди авторских и экспериментальных проектов

|
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
Режиссер, автор сценария
|
1
|
НО Фонд Андрея Кончаловского
по поддержке кино и сценических искусств
|
«ГРЕХ»
|
Режиссер – А.Михалков (А.Кончаловский)
Авторы сценария – А.Михалков (А.Кончаловский), Е.Киселева
|
2
|
ООО «58,5 Продакшн»
|
«ЭЛЕФАНТ»
|
Режиссер и автор сценария – А.Красовский
|
3
|
ООО Кинокомпания «Магнум-фильм»
|
«ФЕЯ»
|
Режиссер и автор сценария –
А.Меликян
|
4
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
«ПОДБРОСЫ»
|
Режиссер и автор сценария – И.Твердовский
|
5
|
ООО «План 9»
|
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2»
|
Режиссер – Р.Каримов
Авторы сценария – Р.Каримов, Я.Лебедева
|
6
|
ООО Студия «СЛОН»
|
«ВОСКРЕСЕНЬЕ»
|
Режиссер – С.Проскурина
Автор сценария – Е.Тирдатова
|
7
|
ООО «Продюсерская
компания Александра Литвинова»
|
«КРИК ТИШИНЫ»
|
Режиссер – А.Карелин
Автор сценария – А.Бородянский
|
8
|
ООО «Даггер Филм»
|
«АМАНАТ»
|
Режиссер – А.Сиверс
Авторы сценария – Ш.Джафаров, А.Магомедов
|
9
|
ООО «Даггер Филм»
|
«ВЫСОТА 220»
|
Режиссер – Л.Пляскин
Автор сценария – Ш.Джафаров, И.Костюченко
|
10
|
ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского
|
«ЖАНРЫ-2»
|
Режиссеры и авторы сценария – А.Шабаров, Д.Булин,
Н.Михалкова-Кончаловская,
Е.Вещева, Е.Абызов
|
11
|
ООО «Студия кино»
|
«ДЯДЯ САША»
|
Режиссер и автор сценария –
А.Гордон
|
12
|
ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»
|
«ТАНЕЦ С САБЛЯМИ»
|
Режиссер и автор сценария – Ю.Разыков
|
13
|
ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»
|
«ВЫШЕ НЕБА»
|
Режиссер – О.Карас
Автор сценария – Е.Бирг (Е.Мавроматис)
|
14
|
АО «ТПО «СДФ»
|
«АРХИПЕЛАГ»
|
Режиссеры – М.Демченко, М.Малахов
Авторы сценария – С.Саликова, М.Малахов
|
15
|
ООО «Кремлин Филмз»
|
«ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»
|
Режиссер – В.Чигинский
Автор сценария – В.Валуцкий, О.Капанец, А.Полозов
|
16
|
ООО «Кинокомпания Блесс- Фильм»
|
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
|
Режиссер – А.Волгин
Авторы сценария – Н.Назарова, И.Наумов
|
17
|
ООО «Студия «КиноПРОБА»
|
«СТРАХ ВЫСОТЫ»
|
Режиссер – П.Мирзоев
Автор сценария – Я.Пулинович
|
18
|
ООО Пролайн-медиа
|
«ПАЛЬМИРА»
|
Режиссер – И.Болотников
Автор сценария – И.Болотников, Д.Гуцко
|
19
|
ООО «САГа»
|
«МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК»
|
Режиссер – В.Гай Германика
Автор сценария – Ю.Арабов
|
20
|
ООО Кинокомпания
«Инвада Фильм»
|
«СТОРОЖ»
|
Режиссер и автор сценария –
Ю.Быков
|
21
|
ООО «Блиц-Фильмс»
|
«НА ПАРИЖ»
|
Режиссеры – И.Квирикадзе, С.Саркисов
Авторы сценария – С.Говорухин, С.Ашкенази
|
22
|
ООО «Фреш-Фильм»
|
«КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
|
Режиссер и автор сценария – Л.Марголин
|
23
|
ООО «Зебра»
|
«КРОЛИЧЬЯ ЛАПА»
|
Режиссер – Н.Джорджадзе
Автор сценария – И.Марийчук
|
24
|
ООО «Друг Друга»
|
«РЕВНОСТЬ»
|
Режиссер – Н.Сайфуллаева
Авторы сценария – Л.Мульменко, Н.Сайфуллаева
|
25
|
ООО «Киностудия Мавр»
|
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
|
Режиссер – Д.Астрахан
Автор сценария – О.Альшиц
|
26
|
ООО «Киностудия «Вертикаль»
|
«НА ЛУНЕ»
|
Режиссер и автор сценария - М.Фадеева
|
27
|
ООО «Корпорация Русская
Фильм Группа»
|
«ТРИ В ОДНОМ»
|
Режиссер – Р.Паушу
Авторы сценария – Р.Паушу, А.Петрухин
|
28
|
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
|
«КЛЯТВА»
|
Режиссер – В.Котт
Автор сценария – Т.Мирошник
|
29
|
ООО «Грин Филмс»
|
«ВНИЗ»
|
Режиссер – М.Бальчюнас
Авторы сценария – М.Бальчюнас,
Д.Глашкин, Г.Руссо
|
30
|
ООО «Киностудия «Медведь»
|
«ФУТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ»
|
Режиссер – А.Луканев
Авторы сценария – М.Волобуев, М.Тумская
|
31
|
ООО «Стартфильм групп»
|
«ПАПЫ»
|
Режиссер – А.Виденмеер
Автор сценария – Д.Мансуров
|
32
|
ООО «КИНОДАНЦ»
|
«НЕВЕДОМОЕ»
|
Режиссер – А.Богуславский
Автор сценария – А.Слущев
|
33
|
ООО «Север»
|
«У МОРЯ»
|
Режиссер и автор сценария – О.Лукичёв
|
34
|
ООО КИНОДАНЦ
|
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
|
Режиссер – В.Лисневский
Автор сценария – Д.Жигалов
|
35
|
ООО Кинокомпания СТВ
|
«СЕРДЦЕ МИРА»
|
Режиссер и автор сценария – Н.Мещанинова
|
36
|
ООО «АБС»
|
«НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО»
|
Режиссер – Д.Киселев
Авторы сценария – Г.Шенгелия, П.Черепанов
|
37
|
ООО «Корнер Ворк»
|
«УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»
|
Режиссер – И.Угольников
Авторы сценария – И.Угольников,
Н.Назарова, Е.Айзикович
|
38
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
«КАДИШ»
|
Режиссер и автор сценария –
К.Малкин-Фам