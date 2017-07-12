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Итоги конкурса Минкульта среди авторских и экспериментальных проектов



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12.07.2017 15:35:00

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги конкурса среди организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2017 году на производство игровых авторских и экспериментальных фильмов. Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино рекомендует Департаменту кинематографии включить 38 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2017 году. А также  включить 17 проектов в резерв.

Проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов, которые гарантировано получат финансирование:

 №  Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария
1 НО Фонд Андрея Кончаловского
по поддержке кино и сценических искусств 		«ГРЕХ» Режиссер – А.Михалков (А.Кончаловский)
Авторы сценария – А.Михалков (А.Кончаловский), Е.Киселева
2 ООО «58,5 Продакшн»
 «ЭЛЕФАНТ»    Режиссер и автор сценария – А.Красовский
3 ООО Кинокомпания «Магнум-фильм»
«ФЕЯ»
Режиссер и автор сценария –
А.Меликян 
4 ООО «Компания «Новые люди»
 «ПОДБРОСЫ»    Режиссер и автор сценария – И.Твердовский
5 ООО «План 9»
 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2»
 Режиссер – Р.Каримов
Авторы сценария – Р.Каримов, Я.Лебедева
6 ООО Студия «СЛОН»   «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
   Режиссер – С.Проскурина
Автор сценария – Е.Тирдатова
7 ООО «Продюсерская
компания Александра Литвинова» 		«КРИК ТИШИНЫ»
  		Режиссер – А.Карелин
Автор сценария – А.Бородянский
8 ООО «Даггер Филм» «АМАНАТ»
 Режиссер – А.Сиверс
Авторы сценария – Ш.Джафаров, А.Магомедов
ООО «Даггер Филм» «ВЫСОТА 220»       Режиссер – Л.Пляскин 
Автор сценария – Ш.Джафаров, И.Костюченко
10
 ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского «ЖАНРЫ-2»    Режиссеры и авторы сценария – А.Шабаров, Д.Булин,
 Н.Михалкова-Кончаловская,
Е.Вещева, Е.Абызов
11
 ООО «Студия кино»
«ДЯДЯ САША»
Режиссер и автор сценария –
А.Гордон
12 ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ»
Режиссер и автор сценария – Ю.Разыков
     13

ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»

         «ВЫШЕ НЕБА»

Режиссер – О.Карас 
Автор сценария – Е.Бирг (Е.Мавроматис)
14 АО «ТПО «СДФ» «АРХИПЕЛАГ»
 Режиссеры – М.Демченко, М.Малахов
Авторы сценария – С.Саликова, М.Малахов
15 ООО «Кремлин Филмз»
 «ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 		Режиссер – В.Чигинский
Автор сценария – В.Валуцкий, О.Капанец,  А.Полозов
16      ООО «Кинокомпания Блесс-           Фильм»      «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
 Режиссер – А.Волгин
Авторы сценария – Н.Назарова, И.Наумов
17 ООО «Студия «КиноПРОБА» «СТРАХ ВЫСОТЫ» Режиссер – П.Мирзоев
Автор сценария – Я.Пулинович
18 ООО Пролайн-медиа «ПАЛЬМИРА»
 Режиссер – И.Болотников
Автор сценария – И.Болотников, Д.Гуцко
19 ООО «САГа» «МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» Режиссер – В.Гай Германика
Автор сценария – Ю.Арабов
20 ООО Кинокомпания
«Инвада Фильм» 		«СТОРОЖ»
  		Режиссер и автор сценария –
Ю.Быков
21 ООО «Блиц-Фильмс»
 «НА ПАРИЖ»
 Режиссеры – И.Квирикадзе, С.Саркисов 
Авторы сценария – С.Говорухин, С.Ашкенази
22 ООО «Фреш-Фильм» «КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» Режиссер и автор сценария – Л.Марголин
23 ООО «Зебра» «КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» Режиссер – Н.Джорджадзе
Автор сценария – И.Марийчук
24 ООО «Друг Друга» «РЕВНОСТЬ»
 Режиссер – Н.Сайфуллаева
Авторы сценария – Л.Мульменко, Н.Сайфуллаева
25 ООО «Киностудия Мавр» «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» Режиссер – Д.Астрахан
Автор сценария – О.Альшиц
26 ООО «Киностудия «Вертикаль» «НА ЛУНЕ»
 Режиссер и автор сценария - М.Фадеева
27 ООО «Корпорация Русская
Фильм Группа» 		«ТРИ В ОДНОМ»
 Режиссер – Р.Паушу
Авторы сценария – Р.Паушу, А.Петрухин
28 ООО «Кинопрограмма «XXI век» «КЛЯТВА»    Режиссер – В.Котт
Автор сценария – Т.Мирошник
29 ООО «Грин Филмс» «ВНИЗ»    Режиссер – М.Бальчюнас
Авторы сценария – М.Бальчюнас,
Д.Глашкин, Г.Руссо
30 ООО «Киностудия «Медведь» «ФУТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ»
 Режиссер – А.Луканев
Авторы сценария – М.Волобуев, М.Тумская
31 ООО «Стартфильм групп» «ПАПЫ» Режиссер – А.Виденмеер
Автор сценария – Д.Мансуров
32 ООО «КИНОДАНЦ» «НЕВЕДОМОЕ» Режиссер – А.Богуславский
Автор сценария – А.Слущев
33 ООО «Север»
 «У МОРЯ»
 Режиссер и автор сценария – О.Лукичёв
34 ООО КИНОДАНЦ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» Режиссер – В.Лисневский
Автор сценария – Д.Жигалов
35 ООО Кинокомпания СТВ «СЕРДЦЕ МИРА»
  		Режиссер и автор сценария – Н.Мещанинова
36 ООО «АБС» «НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО»    Режиссер – Д.Киселев
Авторы сценария – Г.Шенгелия, П.Черепанов
37 ООО «Корнер Ворк» «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»
 Режиссер – И.Угольников
Авторы сценария – И.Угольников,
Н.Назарова, Е.Айзикович
38 ООО «Арк Пикчерс» «КАДИШ» Режиссер и автор сценария –
К.Малкин-Фам

Проекты, включенные в резерв:
 №  Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария
1 ООО «Киностудия «М-Фильм» «ГРАНД КАНКАН» Режиссер и автор сценария –
М.Косырев-Нестеров
2 ООО «Кинокомпания «ОКО-Фильм»
 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»    Режиссер – С.Пищиков
Автор сценария – С.Рубахин
3 ООО «КиноКластер»
 «ДОРОГА В РАЙСК»  Режиссер и автор сценария –
М.Агранович
4 ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» «КРЕПОСТНОЙ»
 Режиссер – Э.Оганесян
Автор сценария – М.Вальтфогель
5 ООО «Кинокомпания Светлана»   «СЧИТАЯ ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»   Режиссер и автор сценария –
Т.Харкевич
6 ОАО «Ленфильм»
 «ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ» Режиссер – К.Баскакова
Автор сценария – А.Морозов
7 ООО «АВК»
 «БАРЖА 725»    Режиссер и автор сценария –
А.Козлов
8 ООО «Кино-театральный центр ИбРус» «КАК ДЕТИ»
Режиссеры и авторы сценария – Ф.Ибрагимбекова, С.Карпунина
9 ООО «Кинокомпания Атлантик» «ТРЕЙДЕР»
Режиссер – К.Шипенко
Автор сценария – А.Морозов
10 ООО «Пророк»
 «ИВАН»
Режиссер – М.Шевчук
Авторы сценария – А.Сегень,
Г.Козельков
11 ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» «АЛИМЕ»      Режиссер – А.Карпиловский
Автор сценария – А.Звягинцев
12 АНО ТКО «МинАкультуры»  «ТАШАКОР»      Режиссер и автор сценария –
Е.Барханов
13 ООО «КАРГО»
 «МОЛОКО»
 Режиссер – К.Оганисян
Автор сценария – Е.Бирг
(Е.Мавроматис)
14 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»  «ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ»      Режиссер и автор сценария – Ю.Суходольский   
15 ООО Продюсерский центр
«Кинокомпания «Андреевский флаг»  		«ЗИМНЯЯ ГРОЗА»
 Режиссер и автор сценария –
А.Мельник     
16 ООО СТУДИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ «ОТКРЫТИЕ» 		«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ»    Режиссер – А.Соколов
Автор сценария – М.Киселева
(М.Трауб)
17 ООО «Студия «Пассажир» «ПАРКЕТ»
Режиссер и автор сценария –
А.Миндадзе

Всего в этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 219 игровых проектов, из которых: 
  • 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46); 
  • 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов; 
  • 27 проектов игровых фильмов для детей; 
  • 15 проектов телевизионных сериалов. 
На третьем этапе экспертный совет оценивал 74 проекта авторского и экспериментального кино, 28 заявок от дебютантов и 18 детских картин. 

Победители питчинга по дебютному кино

Победители питчинга по детскому кино



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