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Господдержка для детского кино



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12.07.2017 15:56:00

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги конкурса по выделению субсидий на производство игровых полнометражных фильмов для детей. Экспертным советом по игровому кино для детей рекомендовано Департаменту кинематографии включить 8 проектов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2017 году. А также 8 фильмов поставить в резерв.

Проекты игровых фильмов для детей, которые гарантировано получат финансирование:

 №  Наименование организации Название проекта Режиссер, автор сценария
1 ЗАО «Мотор фильм студия»
 «СЕСТРЁНКА»
 Режиссер – А.Галибин
Автор сценария – Э.Манджиева
2 ООО Продюсерский центр ЕРАЛАШ
 «ЕРАЛАШ» № 324-335    Художественный руководитель
 Б.Грачевский
3 ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ФИЛЬМ»
 «БРАТСТВО БЕССМЕРТНЫХ»
 Режиссер – Е.Хазанова
Автор сценария – К.Виткин
4 ООО «КиноПроГрупп»
 «ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА К ДЕДУ»    Режиссеры – Е.Герасимов,
С.Головлев
Автор сценария – С.Иванникова
5 ООО «ТриоФильм»
 «ДОМОВОЙ»
 Режиссер – Е.Невский
Авторы сценария – Е.Бедарев,
Д.Бедарев
6 ООО «КИНОДАНЦ»
 «ЭБИГЕЙЛ»    Режиссеры – А.Волгин, А.Богуславский
Авторы сценария – Д.Жигалов,
А.Слущев
7 ООО «Компания «АТК-Студио»
 «ПЕТЬКА»    Режиссер – В.Лагунов
Автор сценария – В.Лагунов
8 ООО «Лаборатория Кино»
 «РОБО»    Режиссер – С.Андреасян
Автор сценария – В.Бондарюк

Проекты, включенные в резерв:

 №  Наименование организации Название проекта Режиссер, автор сценария
1 АО «ТПО «Центральная
киностудия детских и юношеских
фильмов им.М.Горького»   		«Я СВОБОДЕН»    Режиссер – И.Северов
Автор сценария – А.Морозов
2 ООО «Студия Первый А»
 «ПРО ЛЁЛЮ И МИНЬКУ»    Режиссер – А.Чернакова
Автор сценария – А.Адабашьян,
А.Чернакова
3 ООО Продюсерский центр
«Молодежные инициативы»
 «АлександРина»    Режиссер – М.Горобец
Автор сценария – И.Куприянова
4 ООО «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
 «МУЗЫКА»    Режиссер – Р.Шаляпин
Авторы сценария – Р.Шаляпин,
А.Якин
5 ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»
     «ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ»   
 Режиссер – А.Силкин
Авторы сценария – А.Жвалевский,
Е.Пастернак
6 ООО «Кинокомпания «ТОГФИЛЬМ»
 «ЗОЛОТАЯ ДЮНА»
 Режиссер и автор сценария – С.Лебедев
7 ООО «ЗИГЗАГ»
 «БОГАТЫРСКАЯ ИСТОРИЯ»
 Режиссер – А.Глебова
Автор сценария – В.Алеников
 8  ООО «Бармалей-фильм»      «ИЛОНА – БАРСЕЛОНА»  Режиссер – М.Демченко 
Автор сценария – М.Демченко,
Г.Меньшиков 

Всего в этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 219 игровых проектов, из которых: 
  • 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46); 
  • 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов; 
  • 27 проектов игровых фильмов для детей; 
  • 15 проектов телевизионных сериалов. 
На третьем этапе экспертный совет оценивал 74 проекта авторского и экспериментального кино, 28 заявок от дебютантов и 18 детских картин. 

Победители питчинга по авторскому и экспериментальному кино

Победители питчинга по дебютному кино



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Комментарии:

12.07.2017 ПрофиСинема
Спасибо, поправили
12.07.2017 А.В.Самсонов
Уважаемые коллеги! Вкралась ошибка в цифры. В соответствии с протоколом № 1 от 22.05.2017 в установленные сроки было подано 219 игровых проектов, из которых: – 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46); – 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов; ...
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