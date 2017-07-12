Господдержка для детского кино

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги конкурса по выделению субсидий на производство игровых полнометражных фильмов для детей. Экспертным советом по игровому кино для детей рекомендовано Департаменту кинематографии включить 8 проектов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2017 году. А также 8 фильмов поставить в резерв.
Проекты игровых фильмов для детей, которые гарантировано получат финансирование:
|
№
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
Режиссер, автор сценария
|
1
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
«СЕСТРЁНКА»
|
Режиссер – А.Галибин
Автор сценария – Э.Манджиева
|
2
|
ООО Продюсерский центр ЕРАЛАШ
|
«ЕРАЛАШ» № 324-335
|
Художественный руководитель
Б.Грачевский
|
3
|
ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ФИЛЬМ»
|
«БРАТСТВО БЕССМЕРТНЫХ»
|
Режиссер – Е.Хазанова
Автор сценария – К.Виткин
|
4
|
ООО «КиноПроГрупп»
|
«ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА К ДЕДУ»
|
Режиссеры – Е.Герасимов,
С.Головлев
Автор сценария – С.Иванникова
|
5
|
ООО «ТриоФильм»
|
«ДОМОВОЙ»
|
Режиссер – Е.Невский
Авторы сценария – Е.Бедарев,
Д.Бедарев
|
6
|
ООО «КИНОДАНЦ»
|
«ЭБИГЕЙЛ»
|
Режиссеры – А.Волгин, А.Богуславский
Авторы сценария – Д.Жигалов,
А.Слущев
|
7
|
ООО «Компания «АТК-Студио»
|
«ПЕТЬКА»
|
Режиссер – В.Лагунов
Автор сценария – В.Лагунов
|
8
|
ООО «Лаборатория Кино»
|
«РОБО»
|
Режиссер – С.Андреасян
Автор сценария – В.Бондарюк
Проекты, включенные в резерв:
|
№
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
Режиссер, автор сценария
|
1
|
АО «ТПО «Центральная
киностудия детских и юношеских
фильмов им.М.Горького»
|
«Я СВОБОДЕН»
|
Режиссер – И.Северов
Автор сценария – А.Морозов
|
2
|
ООО «Студия Первый А»
|
«ПРО ЛЁЛЮ И МИНЬКУ»
|
Режиссер – А.Чернакова
Автор сценария – А.Адабашьян,
А.Чернакова
|
3
|
ООО Продюсерский центр
«Молодежные инициативы»
|
«АлександРина»
|
Режиссер – М.Горобец
Автор сценария – И.Куприянова
|
4
|
ООО «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
|
«МУЗЫКА»
|
Режиссер – Р.Шаляпин
Авторы сценария – Р.Шаляпин,
А.Якин
|
5
|
ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»
|
«ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ»
|
Режиссер – А.Силкин
Авторы сценария – А.Жвалевский,
Е.Пастернак
|
6
|
ООО «Кинокомпания «ТОГФИЛЬМ»
|
«ЗОЛОТАЯ ДЮНА»
|
Режиссер и автор сценария – С.Лебедев
|
7
|
ООО «ЗИГЗАГ»
|
«БОГАТЫРСКАЯ ИСТОРИЯ»
|
Режиссер – А.Глебова
Автор сценария – В.Алеников
|
8
|
ООО «Бармалей-фильм»
|
«ИЛОНА – БАРСЕЛОНА»
|
Режиссер – М.Демченко
Автор сценария – М.Демченко,
Г.Меньшиков
Всего в этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 219 игровых проектов, из которых:
На третьем этапе экспертный совет оценивал 74 проекта авторского и экспериментального кино, 28 заявок от дебютантов и 18 детских картин.
- 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46);
- 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов;
- 27 проектов игровых фильмов для детей;
- 15 проектов телевизионных сериалов.
Победители питчинга по авторскому и экспериментальному кино
Победители питчинга по дебютному кино