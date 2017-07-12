Минкульт раздал субсидии дебютантам

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги заседания экспертного совета по отбору проектов среди режиссеров-дебютантов, претендующих на государственное финансирование. Субсидии из федерального бюджета в 2017 году получат 12 дебютных картин и 8 оказались в резерве. Реализацией фильмов режиссеров-дебютантов займутся студии: Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», Нон-Стоп Продакшн, ТПО «РОК», Белое Зеркало и другие.

Проекты фильмов режиссеров-дебютантов, которые гарантировано получат финансирование:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария 1 ООО «ТПО «РОК»

«БИТВА»

Режиссер – А.Аббасов

Авторы сценария – А.Аббасов,

О.Денисов

2 ООО «Нон-Стоп Продакшн»

«НОЧНОЙ ПРИЛИВ» Режиссер – С.Тамерлан Оглы

Автор сценария – М.Зелинская,

С.Тамерлан Оглы, Р.Мамедов

3 ООО «Белое Зеркало»

«ПАПА» Режиссер м автор сценария – К.Соколов 4 ООО «ХитФильмПродакшн»

«АБРИКОСОВЫЙ РАЙ»

Режиссер – П.Олевский

Автор сценария – Е.Жилейкина 5 ООО «Продюсерский центр

«ВГИК-Дебют»

«БЫК»

Режиссер и автор сценария –

Б.Акопов 6 ООО «Медиа Юниверсал Ивент»

«ВОЛШЕБНИК» Режиссер и автор сценария – М.Морсков 7 OOO «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

«ЮМОРИСТ» Режиссер – М.Зильберман

Автор сценария – Л.Любарская 8 ООО «Форпост Продакшн»

«РЕЙТИНГ» Режиссер – А.Чернов

Авторы сценария – М.Мусина, В.Сотников 9 ООО «АРТЛАЙТ»

«ПРЕДОК» Режиссер – М.Зыков

Авторы сценария – Д.Лемешев, М.Зыков 10 ООО «Студия «МОСТ»

«ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ»

Режиссер и автор сценария –

М.Тумова 11 ООО «Компания Парк Синема»

«ОНА»

Режиссер и автор сценария – М.Агранович 12 ООО «КИНОКВАНТ»

«РОДОВАЯ СХВАТКА» Режиссер – И.Глазычев

Авторы сценария –

А.Барыкин, М.Зубко

Проекты, включенные в резерв:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария 1 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»

«ЭТО НЕ НАВСЕГДА»

Режиссеры и автор сценария – Е.Хмелевская, Е.Яцкина 2 ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»

«КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА» Режиссер – Т.Лютаева

Автор сценария – Г.Копелиович 3 ООО «Мастерская Павла Лунгина»

«БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ» Режиссер – А.Лунгин

Автор сценария – С.Осипьян 4 ООО «Републик»

«НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ»

Режиссер – М.Дашкин

Автор сценария – М.Дашкин, Б.Фрумин 5 ООО «ДЖЕМ СТУДИЯ»

«СОЛДАТИК» Режиссер – В.Фанасютина

Авторы сценария – В.Фанасютина, Н.Журавлева 6 ООО Кинокомпания «СТВ» «ПРОСТО СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ» Режиссер, автор сценария – А.Парнас 7 ООО «Каргофильм»

«ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ»

Режиссер и автор сценария – В.Непевный 8 ООО «Продюсерский центр

«ВГИК-Дебют»

«ЧУПАКАБРА»

Режиссер – Г. Коломийцев

Автор сценария – С Головченко