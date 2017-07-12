Минкульт раздал субсидии дебютантам

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги заседания экспертного совета по отбору проектов среди режиссеров-дебютантов, претендующих на государственное финансирование. Субсидии из федерального бюджета в 2017 году получат 12 дебютных картин и 8 оказались в резерве. Реализацией фильмов режиссеров-дебютантов займутся студии: Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», Нон-Стоп Продакшн, ТПО «РОК», Белое Зеркало и другие.
Проекты фильмов режиссеров-дебютантов, которые гарантировано получат финансирование:
|
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
Режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «ТПО «РОК»
|
«БИТВА»
|
Режиссер – А.Аббасов
Авторы сценария – А.Аббасов,
О.Денисов
|
2
|
ООО «Нон-Стоп Продакшн»
|
«НОЧНОЙ ПРИЛИВ»
|
Режиссер – С.Тамерлан Оглы
Автор сценария – М.Зелинская,
С.Тамерлан Оглы, Р.Мамедов
|
3
|
ООО «Белое Зеркало»
|
«ПАПА»
|
Режиссер м автор сценария – К.Соколов
|
4
|
ООО «ХитФильмПродакшн»
|
«АБРИКОСОВЫЙ РАЙ»
|
Режиссер – П.Олевский
Автор сценария – Е.Жилейкина
|
5
|
ООО «Продюсерский центр
«ВГИК-Дебют»
|
«БЫК»
|
Режиссер и автор сценария –
Б.Акопов
|
6
|
ООО «Медиа Юниверсал Ивент»
|
«ВОЛШЕБНИК»
|
Режиссер и автор сценария – М.Морсков
|
7
|
OOO «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
«ЮМОРИСТ»
|
Режиссер – М.Зильберман
Автор сценария – Л.Любарская
|
8
|
ООО «Форпост Продакшн»
|
«РЕЙТИНГ»
|
Режиссер – А.Чернов
Авторы сценария – М.Мусина, В.Сотников
|
9
|
ООО «АРТЛАЙТ»
|
«ПРЕДОК»
|
Режиссер – М.Зыков
Авторы сценария – Д.Лемешев, М.Зыков
|
10
|
ООО «Студия «МОСТ»
|
«ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ»
|
Режиссер и автор сценария –
М.Тумова
|
11
|
ООО «Компания Парк Синема»
|
«ОНА»
|
Режиссер и автор сценария – М.Агранович
|
12
|
ООО «КИНОКВАНТ»
|
«РОДОВАЯ СХВАТКА»
|
Режиссер – И.Глазычев
Авторы сценария –
А.Барыкин, М.Зубко
Проекты, включенные в резерв:
Всего в этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 219 игровых проектов, из которых:
|
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
Режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
|
«ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
|
Режиссеры и автор сценария – Е.Хмелевская, Е.Яцкина
|
2
|
ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»
|
«КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА»
|
Режиссер – Т.Лютаева
Автор сценария – Г.Копелиович
|
3
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина»
|
«БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ»
|
Режиссер – А.Лунгин
Автор сценария – С.Осипьян
|
4
|
ООО «Републик»
|
«НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ»
|
Режиссер – М.Дашкин
Автор сценария – М.Дашкин, Б.Фрумин
|
5
|
ООО «ДЖЕМ СТУДИЯ»
|
«СОЛДАТИК»
|
Режиссер – В.Фанасютина
Авторы сценария – В.Фанасютина, Н.Журавлева
|
6
|
ООО Кинокомпания «СТВ»
|
«ПРОСТО СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ»
|
Режиссер, автор сценария – А.Парнас
|
7
|
ООО «Каргофильм»
|
«ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ»
|
Режиссер и автор сценария – В.Непевный
|
8
|
ООО «Продюсерский центр
«ВГИК-Дебют»
|
«ЧУПАКАБРА»
|
Режиссер – Г. Коломийцев
Автор сценария – С Головченко
На третьем этапе экспертный совет оценивал 74 проекта авторского и экспериментального кино, 28 заявок от дебютантов и 18 детских картин.
- 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46);
- 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов;
- 27 проектов игровых фильмов для детей;
- 15 проектов телевизионных сериалов.
Победители питчинга по авторскому и экспериментальному кино
Победители питчинга по детскому кино