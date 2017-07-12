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Минкульт раздал субсидии дебютантам



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12.07.2017 16:06:00

12 июля 2017 года Министерство культуры объявило итоги заседания экспертного совета по отбору проектов среди режиссеров-дебютантов, претендующих на государственное финансирование. Субсидии из федерального бюджета в 2017 году получат 12 дебютных картин и 8 оказались в резерве. Реализацией фильмов режиссеров-дебютантов займутся студии: Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», Нон-Стоп Продакшн, ТПО «РОК», Белое Зеркало и другие.

Проекты фильмов режиссеров-дебютантов, которые гарантировано получат финансирование:

 №  Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария
1 ООО «ТПО «РОК»
«БИТВА»
 Режиссер – А.Аббасов
Авторы сценария – А.Аббасов,
О.Денисов
2 ООО «Нон-Стоп Продакшн»
      «НОЧНОЙ ПРИЛИВ»       Режиссер – С.Тамерлан Оглы
Автор сценария – М.Зелинская,
С.Тамерлан Оглы, Р.Мамедов
3 ООО «Белое Зеркало»
 «ПАПА» Режиссер м автор сценария – К.Соколов
4 ООО «ХитФильмПродакшн»
 «АБРИКОСОВЫЙ РАЙ»
  		Режиссер – П.Олевский
Автор сценария – Е.Жилейкина
5 ООО «Продюсерский центр
«ВГИК-Дебют»
 «БЫК»
 Режиссер и автор сценария –
Б.Акопов
6 ООО «Медиа Юниверсал Ивент»
 «ВОЛШЕБНИК»    Режиссер и автор сценария – М.Морсков
7 OOO «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
 «ЮМОРИСТ»    Режиссер – М.Зильберман
Автор сценария – Л.Любарская
8 ООО «Форпост Продакшн»
 «РЕЙТИНГ»    Режиссер – А.Чернов
Авторы сценария – М.Мусина, В.Сотников
9 ООО «АРТЛАЙТ»
 «ПРЕДОК»    Режиссер – М.Зыков
Авторы сценария – Д.Лемешев, М.Зыков
10 ООО «Студия «МОСТ»
 «ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ»
 Режиссер и автор сценария –
М.Тумова
11 ООО «Компания Парк Синема»
 «ОНА»
 Режиссер и автор сценария – М.Агранович   
12     ООО «КИНОКВАНТ»
 «РОДОВАЯ СХВАТКА»    Режиссер – И.Глазычев
Авторы сценария –
А.Барыкин, М.Зубко

Проекты, включенные в резерв:

 №  Наименование организации кинематографии Название проекта Режиссер, автор сценария
1 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
 Режиссеры и автор сценария – Е.Хмелевская, Е.Яцкина
2 ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»
 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА»    Режиссер – Т.Лютаева
Автор сценария – Г.Копелиович
3 ООО «Мастерская Павла Лунгина»
 «БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ»    Режиссер – А.Лунгин
Автор сценария – С.Осипьян
4 ООО «Републик»
 «НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ»
 Режиссер – М.Дашкин
Автор сценария – М.Дашкин, Б.Фрумин
5 ООО «ДЖЕМ СТУДИЯ»
«СОЛДАТИК»  Режиссер – В.Фанасютина
Авторы сценария – В.Фанасютина, Н.Журавлева
6 ООО Кинокомпания «СТВ» «ПРОСТО СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ» Режиссер, автор сценария – А.Парнас
7 ООО «Каргофильм»
 «ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ»
 Режиссер и автор сценария – В.Непевный
8 ООО «Продюсерский центр
«ВГИК-Дебют»
 «ЧУПАКАБРА»
 Режиссер – Г. Коломийцев
Автор сценария – С Головченко
Всего в этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 219 игровых проектов, из которых: 
  • 111 проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов (в 2012 - только 46); 
  • 66 проектов игровых фильмов режиссеров-дебютантов; 
  • 27 проектов игровых фильмов для детей; 
  • 15 проектов телевизионных сериалов. 
На третьем этапе экспертный совет оценивал 74 проекта авторского и экспериментального кино, 28 заявок от дебютантов и 18 детских картин. 

Победители питчинга по авторскому и экспериментальному кино

Победители питчинга по детскому кино



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