Тарантино готовит фильм о преступлениях Чарльза Мэнсона

11 июля 2017 года The Hollywood Reporter сообщил, что Квентин Тарантино готовит свой новый фильм, который расскажет о преступлениях серийного убийцы Чарльза Мэнсона и его последователях. Режиссер начал обсуждать проект с голливудскими актерами первого эшелона. Источники называют имена Марго Робби, Самюэля Л. Джексона, Дженнифер Лоуренс. Название ленты пока неизвестно, но сценарий написал сам Тарантино.



О содержании нет точной информации, но вероятно одна из историй будет сосредоточена на актрисе Шарон Тейт, жене режиссера Романа Полански, убитой Мэнсоном и его последователями, так называемой «семьёй», в 1969 году. Если слухи подтвердятся, проект станет первым фильмом Тарантино, основанным на реальных событиях. Тарантино фокусирует свое творчество на любимых жанрах, таких как криминал, вестерн и «блэксплотэйшн» (поджанр эксплуатационного кино, в котором, как правило, играют темнокожие актеры). Кроме того, он известен тем, что может создавать сильные женские образы, что подтверждают героини фильмов «Убить Билла», «Доказательства смерти», «Джеки Брауна» и других. Возможно, персонаж Шарон Тейт встанет в этот ряд.



Также уточняется, что в создании участвуют продюсеры Харви и Боб Вайнштейны. Компания WME ведет переговоры о покупке фильма на ранних стадиях, в то время как финансовыми и дистрибьюторскими партнерами предыдущих проектов Тарантино выступали Universal Studios. Проект должен быть сформирован до Дня труда, 4 сентября 2017 года. Съёмки планируются в 2018 году.