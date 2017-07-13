Харрисон Форд отмечает 75-летний юбилей

13 июля 2017 года исполнилось 75 лет известному голливудскому актеру Харрисону Форду. Человек, подаривший кинематографу таких культовых персонажей, как Индиана Джонс и Хан Соло, испытывал трудности на заре карьеры. В 60-х поступив в колледж на актерское мастерство, он подписал контракт с Columbia Pictures, снялся в нескольких эпизодах, но позже из-за частых режиссерских отказов решил переквалифицироваться в плотники. Пока во время строительных работ молодого человека не заметил Джордж Лукас…



Он пригласил Форда на съемки фильма «Американские граффити». Позже Лукас предложил ему роль капитана Хана Соло в знаменитой культовой серии «Звездные войны», первый фильм которой вышел в 1977 году. Франшиза стала популярной, принесла Харрисону Форду мировую славу и множество других ролей, в том числе Индианы Джонса.



Сейчас за плечами актера десятки картин, среди которых также «Бегущий по лезвию», «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента», «К-19», четыре статуэтки «Золотого глобуса» и французская премия «Сезар». Харрисон Форд в прошлом году был назван «самым кассовым» актером в истории. Он вышел в лидеры статистики портала Box Office Mojo, так как общий заработок фильмов с его участием достиг $4,7 млрд.