НТВ подвело итоги и объявило планы на осень 2017 года

12 июля 2017 года телекомпания НТВ провела презентацию сезона осень 2017 и огласила планы канала о запуске новых осенних проектов, а также ключевые достижения 2017 года.



Хиты 2017 года



С 1 января по 31 мая 2017 года доля НТВ составляет 10% в аудитории 18+. Среди мужчин 18+ НТВ по-прежнему лидирует – доля составляет 10,9%. На НТВ отмечается и постепенное омоложение зрителей. Прирост в аудитории 14-44 в первом квартале 2017 года составляет 5,5%, в то время как у каналов-конкурентов произошло значительное снижение.



«Благодаря новым форматам общественно-политических ток-шоу, развлекательных программ, сериалов с известными актёрами и талантливыми режиссёрами, минувший сезон стал для НТВ одним из самых успешных за последние несколько лет. Мы не боимся меняться и продолжим дальше развиваться и искать новые ниши», – комментирует генеральный директор НТВ Алексей Земский.



С новым контентом растет интернет-аудитория НТВ. Ежемесячно сайт НТВ посещает более 14 млн человек, а мобильное приложение – более 10 млн. Суммарный охват социальных сетей – более 60 млн в месяц. За последние полгода сериалы НТВ на официальном канале в YouTube набрали более 300 млн просмотров. Общее количество просмотров канала НТВ на YouTube составляет почти 1 млрд 200 миллионов. Таким образом, НТВ становится самым популярным каналом на YouTube в категории Новости и СМИ.



Программа «Место встречи» удерживает лидерство в слоте с 14:00 до 16:00 со средней долей 12,2% среди россиян и 15,3% у москвичей, а пиковая доля программы достигала 20,3% и почти 28,2% среди мужчин 18+. «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой достигают доли 15,4%.



«Одними из самых цитируемых проектов НТВ остаются «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой и программа «Поздняков», в которой еженедельно выходят эксклюзивные интервью с первыми лицами государств, ведущими общественными и политическими деятелями», – отмечает Александра Костерина, главный редактор телеканала НТВ.

«Всё самое вкусное на НТВ!» – новый слоган программ об образе жизни, выходящих на НТВ в субботу и воскресенье с 9:00 до 15:00, когда телеканал остаётся самым популярным среди молодой аудитории 14-44 (10,2% против 9,2% в прошлом сезоне), а среди россиян 25-54 достигает 11% (против 10% в прошлом сезоне). Линейку программ об образе жизни пополнит в новом телесезоне шоу о путешествиях «Пора в отпуск» с Софьей Катковой, где главными героями станут реальные семьи, которым по разным причинам пора в отпуск.



Одно из ключевых достижений НТВ за сезон – многократное лидерство в субботнем прайм-тайме. «Секрет на миллион» – выпуск с Филиппом Киркоровым собрал долю 20,4%. «Центральное телевидение» – номер один в своём слоте, доля в сезоне 2016/2017 составила 12,8%. Показатели программы «Ты не поверишь!» достигали в этом сезоне доли 14,6%.

Главная премьера весеннего сезона — международный вокальный детский конкурс «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, – стал одним из самых популярных проектов на российском телевидении и в интернете. Финал посмотрели 14,7% российских зрителей. На официальном сайте и Youtube-канале «Ты супер!» собрал более 50 млн просмотров. Осенью стартует новый масштабный проект «Ты супер. Танцы», который поможет детям сделать первые шаги в огромный танцевальный мир. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом. Международный конкурс объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Осенью канал перезапустит «Квартирник НТВ» с легендарным Евгением Маргулисом, который даст возможность зрителям насладиться живым исполнением хитов, ближе узнать легендарных музыкантов и услышать из первых уст истории об изнанке музыкального мира.



Премьеры и продолжения сериалов



В сезоне 2017/2018 телеканал НТВ планирует запустить в эфир несколько десятков новых премьерных сериалов. В эфир выйдут «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым; «Обратный отсчёт» с Юрием Колокольниковым; «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашом и Светланой Ходченковой в главных ролях; «Юбилейный встречный» с Владимиром Машковым; «Актриса» от сценариста Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна (в главных ролях Екатерина Шпица, Юрий Стоянов); «Декабристка» со Светланой Ивановой; «Жена полицейского» с Виталием Кищенко и Викторией Толстогановой; «Казнить нельзя помиловать» с Марией Кожевниковой; «Неуловимые» с Оксаной Фандерой; «Победители» с Никитой Панфиловым; «Шуберт» с Алексеем Воробьевым; «Форс-Мажор» с Ильей Глинниковым и Павлом Прилучным и многие другие.

Также осенью зритель увидит продолжения уже полюбившихся сериалов: «Пёс» с Никитой Панфиловым, «Высокие ставки», «Ментовские войны», «Паутина», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей».



Одной из главных премьер октября станет экранизация великого романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Главные роли исполнят Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Леонид Бичевин, Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин и другие.



«Сериалы из новой линейки НТВ интересны не только в России, несколько из них уже вышли на мировой уровень и обрели своих дистрибьютеров за границей. Совсем недавно мы договорились с двумя крупными международными дистрибуторами – Armoza Formats и Dori media – о дистрибуции «Трассы Смерти», «Спящих» и «Хождения по мукам», премьера которого состоится в Каннах этой осенью в рамках MIPCOM» – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В 2017 году НТВ продолжит важный социальный проект – «Путешествие Деда Мороза с командой НТВ», которая стартует в начале ноября. Два месяца Зимний волшебник вместе с ведущими и актёрами НТВ посетят более 20 российских городов, где навестят с подарками ребят из социальных учреждений, больниц и малообеспеченных семей.