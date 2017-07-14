Бывший главред GQ назначен топ-менеджером «СТС Медиа»

13 июля 2017 года холдинг «СТС Медиа» объявляет о назначении Кима Белова директором по стратегическим коммуникациям. На новом посту бывший главный редактор журнала GQ будет курировать формирование и реализацию PR-стратегии холдинга, внешние и внутренние коммуникации, корпоративную социальную ответственность и коммуникационное сопровождение идей и проектов компании, включая проекты в новых для «СТС Медиа» сферах.



«Любая команда, даже команда-лидер, команда-чемпион, нуждается в усилении, в свежей крови. Поэтому я очень рад тому, что к команде «СТС Медиа» присоединился такой яркий и неординарный профессионал, как Ким Белов. Не сомневаюсь в том, что Ким отлично дополнит уже прекрасно работающий механизм «СТС Медиа» и привнесет в него, как это ему свойственно, стиль и стремление всегда быть на высоте, даже в мелочах. Добро пожаловать, Ким!» , — говорит Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа».

«"СТС Медиа" – одна из самых привлекательных компаний в России. Я много лет смотрел флагманский канал холдинга – СТС. Знаю наизусть половину песен из ситкомов, которые там шли! Однажды даже попал в эфир канала, когда как главный редактор GQ вручал в 2014 году премию «Человек года»! Естественно, теперь у меня захватывает дух от возможности поработать внутри холдинга, стать частью одной из самых сильных команд в российских медиа, и приложить все свои знания и энергию, чтобы сделать её ещё сильнее», — признается Ким Белов.

Ким Белов родился в Москве в 1979 году. В 1994 году поступил на экономический факультет РГГУ, но ушел с третьего курса на сценарный факультет ВГИКа, который и окончил в 2003 году. Работал сценаристом и журналистом. В 2004 году пришел в журнал GQ, где провёл три года, сначала в должности редактора, затем заместителя главного редактора. В 2008 году Ким возглавлял журнал Empire, в 2009 году перебрался в ICONS на позицию издателя. В 2010 году погрузился в телевизионную драматургию, но в апреле 2014 года принял предложение издательского дома «Condé Nast Россия» вернуться в журнал GQ – на этот раз в качестве главного редактора. В течение почти трёх лет работы Кима главным редактором журнал продемонстрировал рекордные в истории аудиторные показатели. В декабре 2016 года Ким покинул GQ, чтобы сфокусироваться на работе в кино и на ТВ.