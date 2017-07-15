40 лет фильму «Мимино» Георгия Данелии: Вечное сияние отечественной кинематографии

В 2017 году отмечает 40-летие культовая комедия «Мимино» Рустам Ибрагимбеков, собравшая в советском прокате более 24-х миллионов зрителей. В 1977 году фильм получил признание на Московском кинофестивале, Всесоюзном кинофестивале, проведенном в Ереване, а также на итальянском кинофестивале в городе Авеллино. Режиссеру и исполнителям главных ролей Вахтангу Кикабидзе и Фрунзику Мкртчяну была присуждена Государственная премия СССР. Без малого полвека спустя «Мимино» цитирует каждое новое поколение зрителей, стоит им лишь раз посмотреть эту удивительную картину.

Автором сценария «Мимино» стал маститый грузинский драматург, писатель, основатель знаменитого тбилисского Театра марионеток Резо Габриадзе – создатель сценариев к двум не менее прославленным фильмам Данелии – «Не горюй» (1969), «Кин-дза-дза» (1986) и многим другим картинам. Его соавтор — не менее знаменитая в литературном мире персона – Виктория Токарева. Работа над историей проходила в Доме творчества «Болшево». У авторов были ограниченные сроки по его созданию, так как приближалось время съемок.



«Мы почти круглосуточно в лихорадочной спешке сочиняли. (Что вертолетчика играет Кикабидзе, мы с Резо решили еще в Телави.) Второй режиссер Юра Кушнерев каждое утро приезжал к нам в Болшево и забирал то, что мы успели написать. Параллельно в Москве работала съемочная группа. По тем эпизодам, что он привозил из Болшева, надо было найти актеров, сшить на них костюмы, выбрать натуру, сделать эскизы декораций, внести изменения в смету, и еще, и еще! К началу съемок мы кое- как набросали первый вариант. А уточняли, дописывали и переписывали сценарий — во время съемок», — вспоминает режиссер.

Все это происходило потому, что первоначально была написана фильма под названием «Ничего особенного». Про русского летчика из деревни, у которого маленький самолетик, летчик играет на трубе, о чем-то мечтает… Сценарий утвердили, на фильм выделили деньги. До начала съемок оставалось два месяца.

«И тут приезжает ко мне режиссер Рустам Ибрагимбеков, я рассказываю ему про фильм и заодно про нашу с Габриадзе прежнюю задумку. Рустам говорит, что эта идея куда интереснее того, что я собираюсь снимать. Всю ночь обдумывал, а утром позвонил Габриадзе, предложив делать совсем другую картину. И мы втроем с Токаревой буквально на ходу стали писать новый сценарий, поначалу ничего толком о фильме не зная. Разве что главную роль будет играть Кикабидзе», – рассказывает Данелия.



В итоге сложился впоследствии всеми любимый сюжет: Деревенский летчик Валико Мизандари летает на маленьком вертолете, возит крестьян и кино по деревням и влюбляется в стюардессу большого белого лайнера. Приезжает в Москву. Попадает в большую авиацию, летает на лайнере по всему миру. Но понимает, что это не для него. Возвращается в деревню, где он нужен отцу, сестре, племяннику, своей собаке Зарбазану и всем, всем, всем.

Перед началом съемок режиссерская группа прилетела в Тбилиси и поехала на машине по Грузии искать места для съемок. Оператором на «Мимино» был Анатолий Петрицкий. Тот самый, кто снял с Бондарчуком эпохальный фильм «Война и мир». А художниками на картине «Мимино» стали любимые режиссером супруги Немечики.

«Мимино» в переводе с грузинского языка означает «сокол» — такое прозвище дали друзья главному герою фильма – летчику Валико. Мечтательный герой Данелии на протяжении всего фильма попадает в различные ситуации – смешные и грустные, вызывающие улыбку и смех по ту сторону экрана. При этом его герой и все что с ним происходит, находится вне границ времени. А жанр трагикомедии, такой актуальный в советское время, нашел практически в каждом его фильме отчетливое воплощение в образах героев, предметах быта, людских взаимоотношениях, интерьерах и так далее. Но время тоже накладывало свои печати до и после выхода фильма к зрителю. Например, в фильме есть такой эпизод, где Мимино купил в Западном Берлине подарок для своего друга Хачикяна и хотел позвонить ему в Дилижан. На переговорном пункте Мимино сказали, что у них такого города в списке нет. «А Телави?» — спросил Валико. «Есть». И его соединили с Тель-Авивом. В связи с отношением властей Советского Союза к Израилю этот эпизод мог рассматриваться как крамольный. Поэтому режиссёра вынудили изготовить одну копию фильма без разговора с Тель-Авивом для кинофестиваля, но в копиях для проката этот эпизод был оставлен.

По поводу актеров режиссер комментирует: «У меня два самых любимых актера – Женя Леонов и Буба Кикабидзе. Если Женю я мог снимать во всех фильмах, то Бубу – нет. Кого бы он мог сыграть в «Афоне»? А вот в «Мимино» роль Валико Мизандари была написана специально на него. В роли сестры Мимино снялась актриса Зейнаб Ботсвадзе (она потом сыграла главную роль в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние»)».







Герой Фрунзика Мкртчяна (Рубик Хачикян) из фильма «Мимино» стал фигурой знаковой, и многие говорят, что это лучшая его роль в кино. А ведь его присутствие в этой картине связано с волей судьбы – режиссер подбрасывал монетку и совсем не фигурально! Монетка выпала удачным боком для Мкртчяна. Хорошего парня играл Савелий Крамаров. «Мимино» – четвертый фильм, в котором снялся этот самый популярный в то время актер. В жизни Савелий был совсем не похож на своих героев. Дисциплинированный, не курящий, не пьющий, йог. На съемки приходил всегда подготовленный. Текст знал назубок. Следил за своим здоровьем. Даже если у него была царапина, шел в поликлинику показываться врачу.

Стихи для песни про птичку-невеличку («Чито-грито...») написал известный поэт Петр Грузинский — из рода Багратиони, прямой потомок грузинских царей. Режиссер дал ему музыку, которую написал Канчели, он к ней сочинил порядка двадцати вариантов текста – все было не то. И вот однажды приехал к Данелии мне в гостиницу, где тот остановился, разбудил его и сказал: «Послушай, что я написал. Это, по-моему, как раз то, что надо!». И прочел про птичку-невеличку – «чито-грито», слова, которые сделали всю песню. «Меня нередко спрашивают, почему я в каждый свой фильм вставляю песню «На речке, на речке, на том бережочке...»? Из чистого озорства, как свою визитную карточку. А повелось такое с фильма «Тридцать три» (1965). Там хор цеха безалкогольных напитков должен был петь какую-то песню. Но какую?..».

В декабре 2006 года комиссия по культуре Московской городской думы отклонила идею установить в Москве памятник героям фильма «Мимино» – Мимино (Кикабидзе), Рубику Хачикяну (Мкртчян) и Волохову (Евгений Леонов) – на Чистых прудах, рядом с домом, в котором находится квартира режиссёра Георгия Данелии. Решение было принято единогласно. Как пояснили специалисты, район Чистых прудов «и так перенасыщен памятниками». Летом 2011 года в городе Дилижан был открыт памятник героям фильма «Мимино» – Валико (Вахтанг Кикабидзе), Рубику (Фрунзик Мкртчян) и Ивану (Евгений Леонов), а осенью того же года в Тбилиси установили памятник фильму «Мимино».



Практически каждый фильм Георгия Данелии мгновенно становился народным. Картину «Мимино» в этом ряду можно назвать самой популярной. И выразить ее автору свое уважение и предчувствие того, что ни одно новое поколение, увидев этот фильм, не останется равнодушным к его, по сути, вечному сиянию в отечественном кинематографе.