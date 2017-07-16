

«Взрывная блондинка»: бьет, значит любит



27 июля 2017 года в российский прокат выходит шпионский триллер «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в образе агента Лоррейн Бротон, героини графического романа «Самый холодный город». Накануне релиза дистрибьютор «Central Partership» подогревает интерес зрителей дублированными отрывками. Обворожительная Шарлиз Терон в 4 главах видео расправляется со шпионами, целуется с девушкой и обезоруживает Джеймса Макэвоя.



Действие фильма «Взрывная блондинка» разворачивается в Берлине 1989 года в преддверии падения Берлинской стены. Лоррейн Бротон, агент МИ6 высшего уровня, направлена в город для уничтожения жестокой шпионской организации, по неизвестным причинам устранившей агента под прикрытием. Ей приказано сотрудничать с начальником берлинской резидентуры Дэвидом Персивалем. Образуя неустойчивый союз, они пускают в ход арсенал своих навыков, чтобы предотвратить опасность, грозящую всей разведывательной операции Запада. Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4





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Фильм: «Взрывная блондинка»





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