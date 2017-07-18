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Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля



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18.07.2017 10:33:00

С 30 августа по 9 сентября 2017 года пройдет 74-й Венецианский международный кинофестиваль. Организаторы смотра анонсировали фильм открытия — им станет картина «Короче» режиссера Александра Пэйна, производства студии Paramount. В фильме главные роли играют Кристен Уиг и Мэтт Дэймон. Лента также примет участие в основном конкурсе кинофестиваля, участники которого станут известны 27 июля.

Создатели определяют жанр картины, как черная комедия. По сюжету, герой Мэтта Дэймона решает принять участие в программе по уменьшению людей и переселиться в специально отведенное для таких же, как он, место. Однако супруга его (Кристен Уиг) не намерена экспериментировать над собой.

В России премьера «Короче» намечена на 21 декабря 2017 года. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Режиссер Александр Пэйн получил широкую известность с фильмами «На обочине», «Потомки», которые принесли ему Оскар за «Лучший адаптированный сценарий», а также картиной «Небраска».



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Фильм: «Короче»  

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