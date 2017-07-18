D23 EXPO: новые «Мстители» и «Звездные войны», «Дамбо» Тима Бертона и «Алладин» Гая Ричи

В пятницу, 14 июля 2017 года в городе Анахайм, Калифорния, на конвенте «D23 EXPO» были представлены первые подробности о будущих анимационных премьерах Disney и Disney/Pixar, о фильмах The Walt Disney Studios, Marvel Studios и Lucasfilm. Гвоздем программы стала презентация фильма «Мстители: Война бесконечности» — зрители увидели первый тизер грядущего блокбастера. Также появилась информация о таких проектах, как «Дамбо» Тима Бёртона, «Аладдин» Гая Ричи и «Король Лев» Джона Фавро.





Мультфильмы Disney/Pixar

Материалы представлял Джон Лассетер, главный креативный продюсер Pixar и Walt Disney Animation в компании звёзд и кинематографистов из обеих студий.

«Я полон энтузиазма в отношении наших грядущих фильмов; все они изобилуют юмором, эмоциональностью, красотой и заставляют задуматься», — заявил Лассетер, который является исполнительным продюсером всех анимационных проектов Disney и Disney/Pixar. — Это удивительный микс из невероятно креативных новых миров и персонажей и сюжетов, к которым мы обожаем возвращаться. Наши команды вкладывают всю душу в эти картины, и мне очень хочется, чтобы зритель поскорей их увидел».



«Тайна Коко»





Режиссёр Ли Анкрич, второй режиссёр и сценарист Эйдриан Молина и продюсер Дарла К. Андерсон поделились подробностями своей картины с аудиторией. Анимационный фильм «Тайна Коко», который выходит в широкий прокат в России 23-го ноября 2017 года, рассказывает историю мальчика Мигеля, который страстно любит музыку, но в его семье она с давних пор под запретом. В отчаянной попытке показать свой талант и пойти по стопам своего кумира, легендарного певца Эрнесто де ла Круса, Мигель принимает судьбоносное решение, которое приводит его в страну мёртвых, где он встречает усопших членов своей семьи и очаровательного пройдоху Гектора (которого озвучил Гаэль Гарсия Берналь). Вместе они отправляются в поразительное путешествие, которая раскроет главную тайну истории семьи Мигеля.



«Олаф и холодное приключение»





Актриса Кристен Белл, которая озвучивает принцессу Анну, представила публике новую рождественскую короткометражку по мотивам фильма «Холодное сердце» под названием «Олаф и холодное приключение». Джош Гад, голос Олафа, порадовал зрителей живым исполнением совершенно новой песни «Рождественский сезон», которую написали Элисса Сэмсел и Кейт Андерсон. Эта песня звучит в новой 21-минутной короткометражке производства Walt Disney Animation, которая появится на широких экранах уже в конце этого года.

Кроме Кристен Белл и Джоша Гада в короткометражке также участвуют Идина Мензел, которая снова озвучила Эльзу и Джонатан Грофф, который вернулся к роли Кристоффа. Режиссёрами короткометражки выступил дуэт обладателей премии «Эмми» — Кевин Дитерс и Стиви Вермерс-Скелтон («Секретная служба Санты») а продюсировал проект лауреат премии Оскар Рой Конли («Город героев»).



«Суперсемейка 2»

Режиссёр фильма Брэд Бёрд «Суперсемейка 2» раскрыл детали грядущего приключения, в котором суперсемейка Исключительных попадёт в расширенную вселенную, где у них появятся новые союзники и совершенно новый враг.

«Суперсемейка 2» — это по сути фильм о семье. Просто так случилось, что у членов этой семьи есть сверхспособности», — отметил Бёрд. — Несмотря на обладание суперскоростью или суперсилой, они сталкиваются с теми же проблемами, что и любая обычая семья».



«Ральф 2: Ральф против интернета»

Режиссёры Рич Мур и Фил Джонстон представили мировую премьеру сцены из фильма, где создатели фильма от души посмеялись над принцессами Disney. Лассетер сообщил, что кинематографисты попросили актрис, чьими голосами говорят принцессы Disney, озвучить их и в этой сцене.

За этим последовало событие, которое стало действительно незабываемым для фанатов Disney, когда на сцену вышли Аулии Кравальо («Моана»), Кристен Белл (Анна из фильма «Холодное сердце»), Келли Макдональд (Мерида из фильма «Храбрая сердцем»), Мэнди Мур (Рапунцель), Аника Нони Роуз (Тиана из фильма «Принцесса и лягушка»), Айрин Бедард («Покахонтас»), Линда Ларкин (Жасмин из фильма «Аладдин»), Пейдж О’Хара (Белль из фильма «Красавица и Чудовище») и Джоди Бенсон (Ариэль из фильма «Русалочка»), что стало самым массовым собранием принцесс Disney в истории.



Продолжение анимационного фильма Disney 2012 года «Ральф» выводит персонажей за пределы зала игровых автоматов и отправляет их покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния Ральфа. Изгои, которые стали лучшими друзьями, Ральф (голос Джона С. Райли) и Ванилопа фон Кекс снова в деле вместе с Мастером Феликсом (голос Джека МакБрайера) и сержантом Калхун (голос Джейн Линч).



Фильм «Ральф 2: Ральф против интернета» выйдет на большой экран в ноябре 2018 года.



Безымянный проект Disneytoon Studious



Фильм, у которого пока нет названия, снимают режиссёры Клэй Холл и Бобс Ганнавэй, а продюсирует Феррелл Баррон. Данный кинотеатральный проект расскажет о будущем авиации и отправит зрителей к новым рубежам в небе и за его пределами. Картина выйдет в кинотеатрах в апреле 2019 года.



«История игрушек 4»





Джон Лассетер пригласил на сцену режиссёра Pixar Animation Studios Джоша Кули (короткометражка «Первое свидание Райли»), чтобы объявить, что именно Кули займёт режиссёрское кресло на проекте «История игрушек 4». После этого они показали ролик о том, как проходят будни режиссёра калифорнийской студии. Картина «История игрушек 4», которую продюсирует Джонас Ривера («Головоломка»), выйдет в прокат в июне 2019 года.



«Холодное сердце 2»



Режиссёры Крис Бак и Дженнифер Ли, и продюсер Питер Дель Векьо работают над продолжением оскароносного анимационного фильма Disney 2013 года «Холодное сердце», которое должно выйти в мировой прокат в ноябре 2019 года. Кристен Белл, Джош Гад, Идина Мензел и Джонатан Грофф вернутся к своим ролям в совершенно новой истории..



«Безымянный фильм Дэна Скэнлона»



Режиссёр Дэн Скэнлон, который поставил анимационный фильм Disney/Pixar «Университет монстров», присоединился на сцене к Джону Лассетеру, чтобы поделиться подробностями своего нового полнометражного проекта, который сейчас разрабатывается на Pixar Animation Studios. По словам Скэнлона, который потерял отца в очень раннем возрасте, этот фильм вдохновлён вопросом, который он всегда себе задавал: кем был мой отец? Сюжет разворачивается в мире, где нет людей – только эльфы, тролли и феи – всё, что можно было увидеть на кузове микроавтобуса в 70-е», — сказал режиссёр. «В этой картине мы расскажем историю двух братьев-подростков эльфов, чей отец умер, когда они были ещё слишком малы, чтобы его запомнить. Но благодаря той малой толике магии, что ещё осталась в их мире, мальчики отправятся в путешествие, чтобы получить шанс провести последний волшебный день со своим папой». Продюсером проекта выступает Кори Рай («Университет монстров»).



Фильмы The Walt Disney Studios, Marvel Studios и Lucasfilm

Среди интересных проектов игрового кино — масса долгожданных новинок, по которым были представлены подробности и визуальные материалы.



«Мстители: Война бесконечности»





Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной. Энтони и Джо Руссо выступят режиссерами фильма, который продюсирует Кевин Файги. Луис Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Майкл Грилло и Стэн Ли станут исполнительными продюсерами. Сценарий написан Кристофером Маркусом и Стефеном Макфили. «Мстители: Война бесконечности» – в кино с 3 мая 2018 года.



«Звездные войны: Последние джедаи»





Райан Джонсон, сценарист и режиссер фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи», вызвал овацию собравшихся, пригласив на сцену актеров фильма – Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Гвендолин Кристи, Келли Мари Трэн, Лору Дерн и Бенисио Дель Торо. Вниманию собравшихся фанатов было представлено видео о создании одного из самых долгожданных фильмов этого года.

В новом фильме «Звёздные Войны: Последние джедаи» сага о Скайуокерах продолжится межгалактическими легендами и приключениями героев фильма «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», которым суждено раскрыть хранящиеся многие века тайны Силы и узнать о шокирующих событиях прошлого.



Блокбастер «Звёздные Войны: Последние джедаи» выйдет в прокат в России 14 декабря 2017 года.



«Король лев»





Техническая команда, занятая работой над фильмом, использует новейшие технологии, которые обещают поразительные визуальные эффекты, позволяющие оживить любимых персонажей.



Режиссер Джон Фавро, снявший блокбастер 2016 года фильм «Книга джунглей», говорит: «Это история, которая дорога всем, кто вырос на оригинальном фильме Disney. Я хочу показать, что мы можем с уважением отнестись к источнику, возрождая его с помощью новых технологий. Я рад возможности представить гостям «D23 Expo» что-то особенное — самые первые материалы, созданием которых мы сейчас занимаемся».



С Дональдом Гловером, который озвучивает Симбу и Джеймсом Эрлом Джонсом, подарившим свой голос Муфасе, фильм Джона Фавро «Король Лев» выйдет в прокат в июле 2019 года. Джон Фавро, Джеффри Силвер и Карен Гилкрист выступят продюсерами.



«Излом времени»





Эпичное приключение, основанное на одноименной книге Мадлен Л’Энгл, перенесет зрителей в другие измерения времени и пространства, позволит исследовать извечную борьбу света с тенью и наблюдать в конце концов триумф любви и взаимопонимания героев фильма.



Сценарий написан Дженнифер Ли по роману Мадлен Л’Энгл «Излом времени». Продюсерами картины выступили Джим Уитакер и Кэтрин Хенд, совместно с Дагом Меррифилдом в роли исполнительного продюсера. В фильме также снялись: Гугу Мбата-Роу, Майкл Пенья, Леви Миллер, Дерик Маккейб, Андре Холлэнд, Роуэн Бланчард и Зак Галифианакис.



Фильм «Излом времени» выйдет в прокат в России в марте 2018 года.



«Дамбо»



Еще одно культовое возрождение — фильм «Дамбо», который режиссирует Тим Бертон. В картине снимается Колин Фарреллв роли Холта Фэрриэра, в прошлом звезды цирка, а ныне ветерана войны, обремененного заботой о новорожденном слоне. Невероятно большие уши слона сделали его хозяина объектом для шуток всех работников цирка, дела в котором уже давно идут неважно. Нико Паркер и Финли Хоббинс утверждены на роли детей Холта и именно им суждено первыми выяснить, что Дамбо может летать. Дэнни Де Вито исполнит роль владельца цирка Макса Медичи, который хочет нажиться на необычных способностях слоненка. Энергичный предприниматель В.А.Вандевере в исполнении Майкла Китона и воздушная гимнастка Колетт Марчант в исполнении Евы Грин внезапно появятся в цирке, чтобы сделать из Дамбо звезду.



Выход в прокат фильма Disney «Дамбо» запланирован на март 2019 года. Каттерли Фроуенфельдер, Дерек Фрей, Эрен Крюгер и Джастин Спрингер выступят продюсерами фильма по сценарию Эрена Крюгера. Съемки будут проходить в Великобритании.



«Щелкунчик и четыре королевства»





Картина, главные роли в которой исполнили Кира Найтли, Маккензи Фой, Хелен Миррен и Морган Фримен, основана на сказке Э. Т. А. Хофмана. Действие в фильме происходит в загадочном и необыкновенном параллельном мире – Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Оттуда главная героиня по имени Клара должна попасть в четвертое зловещее королевство, где ей придется столкнуться с деспотичной Матушкой Имбирь, а также целой армией мышей, которые украли у Клары заветный ключ. Режиссером фильма «Щелкунчик и четыре королевства» стал Лассе Хальстрём, продюсерами – Марк Гордон и Ларри Франко. Сказочное приключение выйдет на экраны в ноябре 2018.



«Мэри Поппинс возвращается»



Картина «Мэри Поппинс возвращается» основана на богатых материалах из этих рассказов о знаменитой няне. Режиссером фильма «Мэри Поппинс возвращается» стал Роб Маршалл. Сценарий к фильму написали Дэвид Маги на основе историй о Мэри Поппинс писательницы П. Л. Трэверс. Продюсерами фильма выступили Роб Маршалл, Джон Делука и Марк Платт, совместно с Кэллумом Макдугаллом в роли исполнительного продюсера. Песни в фильме принадлежат авторству композитора Марка Шеймана на стихи Шеймана и Скотта Уиттмана. Удивительный фильм Disney «Мэри Поппинс возвращается» выйдет на экраны в декабре 2018 года.



Также на конвенте было объявлено о начале работы над картинами «Алладин» Гая Ричии «Мулан» Ники Каро.