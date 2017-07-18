Корпорация IMAX выпустила ролик о съемках «Дюнкерка»

В преддверии долгожданной премьеры военной драмы «Дюнкерк» режиссера Кристофера Нолана корпорация IMAX выпустила специальный видео-материал с кадрами из фильма с комментариями режиссера, а также оператора Хойте Ван Хойтема, продюсера Эммы Томас и монтажера Ли Смита. 4-х минутный ролик рассказывает о том, как команда использовала камеры IMAX® для съемок картины на земле, в небе и под водой.

«Мы действительно постарались и создали ощущение, которое я описал бы, как оказаться в виртуальной реальности, но без очков,» — рассказывает Кристофер Нолан.



Режиссер задумывал проект под формат IMAX, сняв большую часть фильма на IMAX® 15/65 – камеры с самым высоким разрешением в мире (18 тыс. пикселей). В кинотеатрах этого формата соответствующие сцены будут демонстрироваться с расширенным соотношением сторон и заполнят полностью весь экран. Это означает, что зрители смогут увидеть на 40 % больше изображения, чем в стандартных кинозалах.



Военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана стартует в российском прокате 20 июля 2017 года.