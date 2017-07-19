В Венеции покажут отреставрированную классику Антониони, Годара и Спилберга

С 30 августа по 9 сентября пройдет 74-й Международный венецианский кинофестиваль. Программа «Венецианская классика» в этом году будет включать в себя ряд реставрированных работ больших мастеров, среди которых «Красная пустыня» Микеланджело Антониони, «1900» Бернардо Бертолуччи, «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.



Также зрители увидят фильмы Кэндзи Мидзогути «Управляющий Сансё» (1954), «Черный Петр Милоша Формана, «Две или три вещи , которые я знаю о ней» Жана-Люка Годара и «В ночи» Джона Лэндиса. Помимо отреставрированных картин, в рамках «Венецианской классики» также проходят премьеры документальных фильмов о кино и кинематографистах. 27 июля будет известен полный список участников.



Президентом жюри, которое присуждает премию «Венецианская классика» за лучший восстановленный фильм и лучший документальный фильм о кино, в этом году станет итальянский режиссер Джузеппе Пиччиони («Не мира сего», «Свет моих очей»). В состав судейской коллегии традиционно войдут 26 итальянских студентов историков кино.



Программа «Венецианская классика» учреждена на Международном венецианском фестивале в 2012 году.