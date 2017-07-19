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Джеймс Франко предстал режиссером худшего в истории фильма



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19.07.2017 10:30:00

18 июля 2017 года в сети появился первый тизер и постер режиссерской работы Джеймса Франко — трагикомедии «Горе-творец» о съёмках фильма «Комната», который считается одним из худших в истории кино. Роль режиссера картины, ставшей культовой из-за своего низкого качества, Томми Вайсо, сыграл сам Джеймс Франко, как и Вайсо — в своей работе. В трейлере герой забывает реплики и ведет себя развязно, испытывая на прочность всю съемочную команду.


Оператора Томми Вайсо сыграл Сет Роген. Также в картине играют Зак Эфрон, Зои Дойч, Элисо Бри, Джош Хатчерсон и Пол Шеер и младший брат Джеймса Франко Дэйв в роли автора мемуаров о работе над «Комнатой».

В прокат «Горе-творец» выйдет 8 декабря 2017 года.




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