

Джеймс Франко предстал режиссером худшего в истории фильма



18 июля 2017 года в сети появился первый тизер и постер режиссерской работы Джеймса Франко — трагикомедии «Горе-творец» о съёмках фильма «Комната», который считается одним из худших в истории кино. Роль режиссера картины, ставшей культовой из-за своего низкого качества, Томми Вайсо, сыграл сам Джеймс Франко, как и Вайсо — в своей работе. В трейлере герой забывает реплики и ведет себя развязно, испытывая на прочность всю съемочную команду.



Оператора Томми Вайсо сыграл Сет Роген. Также в картине играют Зак Эфрон, Зои Дойч, Элисо Бри, Джош Хатчерсон и Пол Шеер и младший брат Джеймса Франко Дэйв в роли автора мемуаров о работе над «Комнатой».



В прокат «Горе-творец» выйдет 8 декабря 2017 года.





Просмотров: 323 | : 323





В Мой Мир Твитнуть

Новости кино







Вы также можете поделиться своим мнением Вы также можете поделиться своим мнением







