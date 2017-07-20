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Оксана Фандера и Юрий Стоянов снялись в новом сериале «Неуловимые»



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20.07.2017 12:24:00

В июле 2017 года в Москве завершились съёмки сериала «Неуловимые» с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым и Сергеем Газаровым в главных ролях. Новый восьмисерийный фильм, снятый в жанре приключенческого детектива, перенесёт зрителей в Одессу 1958 года, где объектом всеобщего интереса стала скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху Бельгийской королевой. Премьера сериала «Неуловимые» состоится в новом сезоне на НТВ.

По сюжету, два легендарных черноморских вора в исполнении Александра Лыкова и Сергея Газарова решаются на «ограбление века». Они задумали похитить знаменитый музыкальный инструмент. Из Москвы скрипку перевозят в спецвагоне поезда и, чтобы провернуть задуманное, опытные мастера собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела. Однако, операция рискует принять неожиданный поворот, когда в дело вмешивается любовь.

В июле 2017 года в Москве завершились съёмки сериала «Неуловимые» с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым и Сергеем Газаровым

Действие сериала разворачивается в Одессе, Ялте и Москве. Улицы этих городов зажили неповторимой атмосферой 50-х годов. Завершающий этап съёмочного периода состоялся в Москве. Отправление знакового поезда Москва-Одесса, где развернётся операция наших героев, стало кульминационным моментом съёмок.

В июле 2017 года в Москве завершились съёмки сериала «Неуловимые» с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым и Сергеем Газаровым

Оксана Фандера исполнила роль легендарной воровки Фирочки Танцорки. Актриса поделилась впечатлением от съёмок: «Атмосфера на съёмочной площадке была настолько творческой, что, наверное, не хватит восторженных слов, чтобы описать насколько комфортно было работать над этим проектом. Моими партнёрами по сериалу стали Александр Лыков и Сергей Газаров. Нам было так хорошо вместе, что во время съёмок мы поняли: у нас одно чувство юмора на троих! Безостановочно подшучивали друг над другом. Мне просто повезло оказаться с ними в одной команде».



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