Питчинг независимых компаний в Фонде кино: российских хорроров станет больше

20 июня 2017 года в информационном агентстве ТАСС прошла очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства. Из 57 презентаций – 8 были посвящены хоррорам в том или ином виде: мистическим, фантастическим и даже основанным на реальных событиях. Налицо усиление интереса к жанру со стороны российских продюсеров.

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Питчинг независимых компаний в Фонде кино: Цвет анимации

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Череду проектов в жанре мистического триллера открыла картина компании «АБС» «Клятва» режиссеров Андрея Богатырева и Татьяны Воронецкой. Ее сюжет основан на славянской мифологии и частично на повести Николая Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы». История начинается с 1815 года, когда человек, заключив сделку с водяным, совершает зло. В наше время героиня по имени Света спасает пассажиров упавшей в реку машины, после чего все они начинают страдать странными видениями, которые приводят героев в пионерский лагерь. Местная управляющая оказывается русалкой — она приносит детей в жертву водяному. Героям предстоит остановить древнее зло.

Дистрибьютором картины выступает «Каропрокат», а продвижением займется команда фильма «Невеста». Продюсер Андрей Шишканов отметил, что растущая популярность жанра может привести в кинотеатры около 1,5 млн человек. «Мы хотим сделать фильм, который откроет миру феномен российского хоррора, подобно японским фильмам ужасов», — подчеркнул Андрей Богатырев.

Русалочья тема также развивается в новом фильме Станислава Подгаевского «Озеро мертвых: Русалка», который режиссер «Пиковой дамы», «Маршрут построен» и «Невесты» снимает со студией «КИТ». Проект представил продюсер Джаник Файзиев, Станислав Подгаевский и автор сценария Иван Капитонов. История тоже основана на славянской легенде о том, что брошенные невесты топились в озере, превращались в русалок и мстили мужчинам. Создатели отметили, что самой активной аудиторией хоррора в кино являются женщины, поэтому чтобы не разочаровать их, кроме мистики в картине сильная мелодраматическая линия. Также они подчеркнули, что не планируют делать «монстра» в графике, а найдут аналоговый способ, базирующийся на психологическом воздействии.





Еще один проект Подгаевского и Капитонова — Sci-Fi хоррор «Вернувшийся», который производится в партнерстве с «Нон-стоп продакшн». Он рассказывает о молодой паре, потерявшей ребенка и получившей возможность создать голограмму погибшего сына. Вскоре эта технология показывает зловещую оборотную сторону, и возрожденный сын превращается в монстра. Авторы отмечают, что главной составляющей драматургии станет противостояние двух женщин в исполнении сильных актрис. Они ведут переговоры с Юлией Пересильд и Викторией Исаковой. «Мы ощущаем внутреннюю ответственность за жанр, поэтому стараемся развивать его за счет новых элементов — добавления фантастики, усиления драмы», — отметил Подгаевский. Создатели рассчитывают расширить аудиторию до 850 тысяч зрителей.

Подгаевский стал рекордсменом этого питчинга по вовлеченности в проекты, так как выступает еще режиссером хоррора «Конверт», который претендует на финансирование Фонда кино уже второй раз. Фильм снят, и создатели ищут деньги на постпродакшен. Прокатом займется компания ЦПШ. Создатели планируют привлечь 1,7 млн зрителей и собрать бокс-офис более 400 млн рублей, однако у экспертов вызвал сомнение скромный бюджет на продвижение - 20 млн рублей. Продюсер Константин Буслов объяснил, что сумма указана условно, она вырастет до 30-40 млн рублей за счет вложений партнера проекта «Планеты-информ».

Буслов также представил сиквел первого хита Станислава — «Пиковая дама: Зазеркалье», однако режиссерское кресло здесь займет другой человек, и речь пойдет о других героях. Проект производится в сотрудничестве с компанией «Вольга», которая в ближайшее время начинает продвигать проект. Директор по коммуникациям дистрибьютора Сергей Некрасов напомнил, что первая часть франшизы установила рекорд по сборам российского хоррора в прокате и открыла нишу новых отечественных фильмов ужасов.

Следующий участник в этом блоке — хоррор «Кольская сверхглубокая» режиссера Романа Каримова. По словам создателей, картина сочетает элементы фильма ужасов, фантастики и фильма-катастрофы и при этом основана на реальных событиях, происходивших в 80-е годы в СССР при бурении самой глубокой нефтяной скважины, во время которого произошел мощный взрыв. По сюжету фильма, этому предшествовали леденящие кровь звуки, потом на поверхности земли появилось Нечто. Заявленный бюджет фильма — 75 млн, однако эксперты отметили, что проект гораздо более масштабный и дорогой в производстве. «В России многое снимают про космос, но никто раньше не задумывался, что кроется под землей. Там темно, страшно, там возникают религиозные мысли, связанные с тем, куда мы все движемся, мысли об аде. Компактность бюджета связана с тем, что можно снимать на реальной локации, а не создавать «космос» —экстерьеры с жуткой атмосферой уже готовы, надо приезжать и снимать», — объяснил Роман Каримов.





Компания «Сок» представила картину «Тварь» режиссера Ольги Городецкой рассказывающую историю семьи, усыновившей демонического ребенка. Главные роли исполнят Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Сопродюсером выступает Илья Стюарт. Он отметил, что главные герои — одна из важных причин его вовлеченности в проект. Проект на предварительном этапе поддержал дистрибьютор «20 век Фокс СНГ», съёмки начнутся в октябре, а прокат планируется осенью 2018 года. Создатели также рассчитывают на международный рынок.

Мистический триллер «Глаза ночи» режиссера Костаса Марсана, известного по фильму «Мой убийца», основан на реальных событиях таинственной гибели семьи в якутской глуши.

Вслед за комедиями хорроры становятся одним из самых востребованных жанров у российских продюсеров. Главным привлекающим фактором, конечно же, как и в предыдущем случае, является малобюджетность реализации проектов. Но, как показывает опыт и нынешний питчинг, количество режиссеров, да и других специалистов, владеющих законами жанра, у нас пока не соответствует амбициям продюсеров.