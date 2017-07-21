Питчинг независимых компаний в Фонде кино: Цвет анимации

Второй большой тематический блок питчинга Фонда кино, прошедшего 20 июня 2017 года в информационном агентстве ТАСС, — анимационный. Девять проектов, среди которых продолжения популярных серий от крупнейших студий, таких как «Белка и Стрелка 3», уже завоевавшие любовь юных зрителей в России и во всем мире. А также новые запуски полных метров, претендующие на оригинальность и воплощающие мечты продюсеров о продаже лицензий на многие миллионы долларов.

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Питчинг независимых компаний в Фонде кино: российских хорроров станет больше

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Открыл анимационный блок проект «Белка и Стрелка 3». Новую часть знаменитой во всем мире франшизы о приключениях собак-космонавтов представил Вадим Сотсков, генеральный продюсер студии «КиноАтис». Он показал экспертам отрывок из мультфильма, в котором демонстрируется высокое качество анимации и яркое столкновение звездного и подводного мира с реалистично прорисованной океанской стихией. Вадим Сотсков подчеркнул, что предыдущие части франшизы имели большой успех на Западе и во всем мире — к производству новой части также привлечены голливудские звезды, а дистрибьюцией второго фильма занималась компания Universal Studios. Также успех проекта обеспечивает популярность анимационного сериала «Белка и Стрелка. Озорная семейка», и Вадим Сотсков рассчитывает, что новая часть расширит аудиторию до подростковой и даже семейной.

По сюжету третьей части, Белке, Стрелке и всей команде знакомых зрителям героев предстоит покорять новое неизведанное пространство — морские глубины. Иван Кудрявцев заметил, что столкновение космоса и водной стихии удачно рифмуется с предстоящей картиной Джеймса Кэмерона «Аватар 2», что, вероятно, пойдет на пользу дистрибьюции анимационной картины.





Компания «Визарт Фильм» также представила продолжения своих успешных франшиз. Владимир Николаев, руководитель студии, начал с представления сиквела «Волки и овцы 2». Эксперты увидели отрывок из мультфильма, в котором главный герой, Серый, мучаясь в сомнениях, достоин ли он быть вожаком стаи, приходит к старцу барану. Над сиквелом в полном составе работает та же команда — персонажи перерабатываются: например, по новой технологии прорисовывается шерсть. Бюджет картины — 410 млн рублей, при этом создатели планируют выручить 430 млн рублей. «Волки и овцы 2» выйдут в прокат летом следующего года.





Также Николаев представил четвертую часть франшизы «Снежная королева» с рабочим заголовком «Зазеркалье» и показал зрелищный первый эпизод. Руководитель студии отметил, что каждый новый фильм серии сопровождает зрительский прирост, в том числе на международных территориях. Экономика новой части: бюджет — 416 млн рублей при эстимейте в 442 млн рублей. Фильм выйдет в конце 2018 года. Что касается дистрибьюции, «Визарт Фильм» находится на стадии переговоров с Universal, прокатчиком предыдущей части.





Студия «Лицензионные бренды» в лице Романа Борисевича и Василия Ровенского рассказала экспертам о двух проектах — «Большое путешествие» и «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала» и показала яркие промо-материалы.

«Большое путешествие» выйдет на экраны в 2020 году, рассказывает о медведе и его друзьях, которые отправляются в путешествие в Китай, чтобы вернуть попавшего в Россию по ошибке аиста медвежонка-панду. По мнению продюсеров, проект будет способствовать формированию положительного образа нашей страны. К производству привлечены художник, работавший над мультфильмом «Пчелка Майя», а также соавтор сценария «Мадагаскара». Бюджет составляет 290 млн рублей.

Для проекта «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала» создатели хотят привлечь дофинансирование. По словам продюсеров, фильм уже продан на территории Китая, Ближнего Востока, Индии, Турции, Латинской Америки, Европы.





В отличие от предыдущих выступающих студия «СКА» представляет первый полнометражный анимационный проект на основе популярного сериала «Тима и Тома» про слоненка и бегемотика — анимационный фильм будет называться «Супер Тома». Производство оценивается в 90 млн рублей, продвижение — в 30 млн, а кассовые сборы — в 180 млн рублей. Выход на экраны запланирован на весну 2020 года.





Самой творческой презентацией питчинга оказалось выступление студии «Смешарики», которая представила проект «Бременские музыканты» в форме песни и стихов. По сюжету, юноша влюбляется в принцессу, но чтобы завоевать ее сердце, ему необходимо победить в рыцарском турнире. В этом деле ему помогут знакомые герои — Осел, Кот, Петух и Пес. Прокат планируется в июне 2020 года, дистрибьютор — «Каропрокат». Сценаристами проекта выступили детские писатели Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Продюсеры стремятся привлечь семейную аудиторию и выйти на международный уровень.





Компания «Аэроплан», не успев выпустить первую часть полного метра по мотивам известного сериала «Фиксики», уже запустила сиквел — «Фиксики 2». По словам Юлии Сафроновой, студия провела исследования и выяснила, что две трети целевой аудитории, собираются прийти в кино на первую часть «Фиксики. Большой секрет», которая выйдет осенью этого года. Во втором фильме создатели стремятся охватить семейную аудиторию за счет появления нескольких сюжетных линий «для взрослых».





И, наконец, новым игроком на российском анимационном рынке стала компания «Водород», известная по производству в сотрудничестве с «Арт Пикчерс» картины «Притяжение», а также грядущего фильма «Лёд». Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко представили концепты мультфильма «Телефоны», над которыми работают художники из разных стран мира — эскизы еще не утверждены, но идея понятна. Героями анимационной ленты станут разнохарактерные телефоны. Проект задуман, как международный. К написанию сценария привлечены Андрей Золотарев и Уильям Дэвис, соавтор мультфильмов «Как приручить дракона» и «Кот в сапогах». Дэвис также выступает исполнительным продюсером проекта. В производство приглашены также лондонская анимационная студия и российская Main Road Post, которая открывает анимационное подразделение. Также с «Водородом» сотрудничают «Арт Пикчерс» и холдинг «СТС-Медиа», ведутся переговоры с партнерами в Китае. Продюсеры заявляют рекордно высокий бюджет для анимационной картины на этом питчинге — 600 млн рублей.

Четыре из девяти представленных проектов – франшизы. Пять анимационных полных метров, заявленных в производство до 2020 года – оригинальные фильмы (правда, не без надежд авторов на продолжение).

Увеличение объемов полнометражной анимации в России (еще надо учесть три поддержанных Фондом кино проекта СТВ) говорит о том, что продюсеры увидели в ней перспективы для бизнеса.