Питчинг независимых компаний в Фонде кино: драма с именем

Среди проектов, представленных 20 июля 2017 года на питчинге в Фонде кино, оказалось много драматических и мелодраматических картин от режиссеров с известными именами. Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Павел Лунгин, Павел Руминов, Кирилл Плетнев, Анна Матисон снимают биографические, психологические, исторические, спортивные и военные драмы, романтические и семейные истории. И доказывают их востребованность у зрителя.

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Недавний дебютант и триумфатор «Кинотавра», Кирилл Плетнев занял режиссерское кресло сразу на двух проектах, претендующих на финансирование Фонда кино. Военная драма «Севастополь 1942» расскажет о последних днях обороны Севастополя после того, как газета «Правда» сообщила о том, что войска и жители эвакуированы, но на самом деле в городе остались люди, попавшие в плен. По словам продюсера Ольги Васильевой, уже достигнуты договоренности об участии в проекте с Сергеем Гармашем, Константином Хабенским и Евгенией Добровольской.





Олег Иванов прокомментировал цифры из карты проекта, поскольку по соотношению затрат и эстимейтов он оказался заведомо убыточным: 320 млн рублей доходов против 400 млн рублей расходов. Ольга Васильева объяснила, что среднестатистические фильмы жанра собирают кассу такого уровня, но предположила, что бокс-офис ее проекта будет больше. В качестве аргументов она назвала юбилей освобождения Севастополя в 2019 году и рекламу на краудфандинговой площадке.

Второй режиссерский проект Кирилла Плетнева производится в сотрудничестве с «Марс Медиа». Это романтическая драма по сценарию Дарьи Грацевич (автор сериала «Измены»). Режиссер хочет сделать «духоподъёмную романтическую историю» с узнаваемой современной музыкой — ведутся переговоры с Земфирой и Бастой. Фильм «Неидеальные» расскажет о двух девушках, любивших одного и того же парня. После его гибели обе героини начинают получать сообщения с его номера телефона – они считают, что автором может быть только их возлюбленный.

Военную драму «Братство» Павла Лунгина представила «Мастерская Павла Лунгина» в лице продюсеров Евгения Панфилова и Сергея Февралева. Фильм расскажет о периоде вывода советских войск из Афганистана. Одну из главных ролей в фильме исполняет Юрий Чурсин.

В новом проекте Карена Оганесяна «Герой», который на питчинге представляла компания «Карго», речь пойдет о молодом человеке, неожиданно для себя открывающем семейные тайны. Его отец, давно не сообщавший о себе, вдруг оказывается секретным агентом. Создатели показали экшн-ролик, подробно описывающий сюжет и передающий атмосферу. В фильме сыграют Павел Прилучный, Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Паулина Андреева. Продюсеры планируют съемки в Германии и России (Калининграде), где хотят опробовать систему возврата части потраченного бюджета в регионе (ребейт). Сценарий написал Николай Куликов. Продюсеры оценивают международный потенциал фильма в $1 млн и выше.





Алексей Учитель представил два биографических проекта своей студии «РОК». Первый — драма «Стрельцов» о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, режиссировать которую будет Илья Учитель, дебютировавший в прошлом году с комедией «Огни большой деревни».

«Время действия — «оттепель». Мы представляем себе Стрельцова стилягой как на поле, так и вне его. Важнейшая часть в нашем фильме будет отведена футболу, это должно стать одним из главных достоинств нашего фильма, мы ведем большую работу, и консультантом по футбольной части будет многократный чемпион СССР Александр Мостовой», — прокомментировал Илья Учитель.

Создатели ориентируются на успех картин «Легенда №17» и «Движение вверх». Бюджет фильма оценивается примерно в 160 млн рублей, плюс 30 млн, по мнению продюсера, необходимо на маркетинг. Но, как совершенно справедливо отметили эксперты, продвижение такого проекта требует больших затрат.



На проекте «Цой» Алексей Учитель осуществит давнюю мечту снять игровую картину о культовом советском музыканте. Особенностью фильма станет то, что самого Цоя, то есть актера, исполняющего его роль, не будет. История сосредоточится на водителе, людях, имевших прямое отношение к лидеру культовой советской рок-группы «Кино»: Павле Шелесте, Илзе Ясс, Марьяне Цой, Алике, Веронике, Рикошете, Вике, Игоре Тихомирове и Юрии Айзеншпице. 15 августа 1990 года на «слепом» повороте латвийской трассы обрывается жизнь Виктора Цоя. Пока идёт следствие, гроб с телом музыканта отправляют в Ленинград – за рулём траурного автобуса тот самый водитель «Икаруса», с которым столкнулась машина Цоя. Заявленный производственный бюджет ленты – 150 млн рублей.

Валерий Тодоровский снимает психологический триллер под названием «Гипноз» о молодом человеке, попавшем под влияние гипнолога, которого подозревают в причастности к исчезновению одной из пациенток. Режиссер представил документальные кадры с психотерапевтом Владимиром Райковым, проводившим сеансы гипноза и отметил, что был знаком с ним лично. «Мой интерес здесь – это мощная человеческая история, психологический триллер. Я отдаю себе отчет, что триллер как коммерческий жанр сложный, но я не ищу легких путей», — сказал Тодоровский. Также режиссер отметил, что фильм будет «компактным и клаустрофобным», а на главную роль он планирует привлечь большую звезду. На безвозвратной основе режиссер просит у фонда 60 миллионов рублей и 40 миллионов рублей на возвратной, всего 100 млн. рублей.





Еще один психологический триллер-детектив представила кинокомпания «Белый зонт». Режиссер Соня Карпунина сказала, что «Игра признаний» поднимает очень тяжелые темы сексуального насилия и отношения в этой ситуации к жертве со стороны окружающих. В основу сюжета легла история пяти участников судебного эксперимента, которые оказались свидетелями трагических событий. Продюсер картины Екатерина Кононенко усчитает, что интерес к теме со стороны общества очень большой, и кассовые сборы в 150 млн рублей не предел.

Павел Руминов после жанрового эксперимента возвращается к романтической мелодраме «Дитя успеха». Фильм представлял продюсер Сергей Бобза, поскольку сам Руминов находится в больнице и отходит после операции. В видеообращении режиссер рассказал, что хочет сделать картину, похожую на «Статус: Свободен», но более эмоциональный и семейный. История расскажет о семье, которую едва не разрушила популярность. В дрим-касте — Паулина Андреева, уже согласившаяся участвовать, Петр Федоров, Данила Козловский.

Студия «Русский Голливуд» представила экспертам проект «Бультерьер», на разработку которого Фонда кино уже выделял деньги. Сейчас продюсер пришел за субсидией на производство. Это спортивная драма, главным действующим лицом которой станет пес породы бультерьер. На роль хозяина, участвующего в собачьих боях, нужен актер имеющий опыт взаимодействия в кадре с подобными собаками. Создатели отсылают к фильмам «Воин», «Рестлер» и «Сука-любовь». Эксперты раскритиковали эстимейт фильма, отметив что при заявленных цифрах количества зрителей и кассовых сборах цена билета составляет 400 рублей, в то время как средняя цена билета в кинотеатрах – 250 руб.







Еще один спортивный фильм на питчинге — «Дикая лига» от продюсерского центра «Новое время» посвящен истории футбола начала XX века. Продюсеры закончили за свои средства препродакшен: изготовили исторические костюмы, выбрани натуру. Предполагается, что съемки пройдут в Москве, Краснодарском крае, Ярославле и Костроме. У картины уже есть подтвержденный прокатчик - компания «Люксор».

Продюсеры оценивают сборы в 400 млн рублей. Эксперты посоветовали им для достижения такого результата значительно увеличить маркетинговый бюджет, 25 млн рублей будет явно мало для раскрутки такого проекта.

Проект «Большая земля» от компании «Вайт Медиа» представили продюсер картины, который зачитал обращение к Фонду кино главного раввина Российской Федерации Берла Лазара, а также актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон. Сюжет фильма основан на реальном эпизоде из военной истории. Советский партизанский командир Николай Киселев спас несколько сотен евреев, переведя их через линию фронта с территории оккупированной Белоруссии в безопасные места. Роль главного героя писалась специально под Сергея Безрукова. На презентации создатели показали отснятый кульминационный эпизод. По словам создателей, сейчас такой фильм как никогда важен, поскольку на международной арене формируется тенденция уравнивания советского и нацистского режимов. Для привлечения внимания к проекту широкой аудитории создатели планируют пригласить сниматься звезд мировой величины еврейского происхождения, таких, как Дастин Хоффман и Галь Гадот, Натали Портман, Майкл Фассбендер и других.





Еще один байопик представили продюсер Ольга Данова и режиссер Елена Хазанова. «Один вдох» – история чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, которая однажды бесследно исчезла. Главную роль исполнит Виктория Исакова, также в фильме сыграет Евгений Миронов. Создатели планируют сочетать в картине драму, мистику и подводный спорт. К производству привлечены мировые эксперты по подводной съёмке. Производственный бюджет фильма составляет 90 млн рублей и 30 млн рублей планируется потратить на продвижение. Эксперты усомнились, что маркетинговый бюджет достаточен и Данова обещала пересмотреть эту сумму.





На реальных событиях также основан проект «Первые», известный кинематографистам с питчингов в Минкульте, только ранее он назывался «Созвездие Марии» — по названию литературного источника, пьесы Владимира Федорова. Создатели ищут средства на пост-продакшн. Фильм производства «Каро Продакшн» снимался при участии киностудии «Ленфильм» и при поддержке Минкульта. Режиссером выступил Дмитрий Суворов. В фильме снялись Евгений Ткачук, Алина Ланина, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост, Александр Дьяченко и другие. Съемки картины проходили в Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на Риеккалансаари – крупнейшем острове Ладожского озера.

Драма – один из самых популярных жанров у российских режиссеров. Многие, из четырнадцати представленных проектов, имеют жанровые расширения – триллер, мистика, экшен и т. д. Правда, пока только у единиц получается справиться с дополнительным жанром и не остаться в пределах драматической линии. В этом зачастую и кроется ответ на вопрос, почему реальные кассовые сборы не соответствуют эстимейтам.