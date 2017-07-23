Питчинг независимых компаний в Фонде кино: фантазии российских кинематографистов

Фантастика и фэнтези пользуется популярностью за счет своей коммерческой перспективности, зрительского интереса и свободы для творческого полета. Среди проектов, представленных независимыми компаниями 20 июля 2017 года на питчинге Фонда кино, большой блок составили фильмы этих жанров. Один из самых крупных — копродукционный проект России, Великобритании и Ирландии «Лес рук и зубов» по книге Керри Райан, с Константином Крюковым и Мэйзи Уиллиямс, звездой сериала «Игра престолов». в главных ролях.

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Один из создателей проекта «Лес рук и зубов» — Даг Лайман, режиссер фильмов «Мистер и миссис Смитт, «Идентификация Борна». Оператор — Федор Лясс, а художественный руководитель — Владимир Хотиненко. Фильм представили продюсеры Аркадий Голубович и Игорь Толстунов, которые запросили у Фонда кино 60 млн рублей. Общий бюджет составит 650 млн рублей. Россия — миноритарный партнер проекта.

Самая крупная копродукция, представленная на этом питчинге, — третья часть трилогии от компании «РФГ» — «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия», бюджет которой составит 2 млрд рублей. Новый фильм расскажет о том, как возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, знаменитый английский картограф Джонатан Грин был вынужден направиться в Индию в надежде пересесть на корабль Ост-Индской компании. Здесь герой попадает в неприятности – он вынужден отправиться по Великому Шелковому пути и столкнуться с темными силами из индийской мифологии.

В фильме сыграют известные индийские актеры Анил Капур и Шах Рукх Кхан. Алексей Петрухин оценивает эстимейт в 1,5 млрд юаней. По его словам, производство новой части будет легче предыдущей, поскольку многие декорации и технологии уже отработаны и будут перенесены на съемки этой части.

Кинокомпания «Большое кино» защищала проект «Кома», продемонстрировав первый ролик с «черновой графикой», в котором появился Риналь Мухаммедов, Любовь Аксенова. Также в фильме сыграет Алексей Серебряков. Гевонд Андреасян отметил, что в фильме будет много компьютерных спецэффектов. «Кома» станет режиссерским дебютом Никиты Аргунова, специалиста по визуальным эффектам. Бюджет картины оценивается в 265 млн рублей, продвижение, в котором продюсеры имеют большой опыт, обойдется 70 млн.

Еще один фильм с фэнтезийным миром будущего представила компания RWV — «Дивный мир» режиссера Дмитрия Суворова о вселенной, в которой гигантская корпорация «Дивный мир» разработала технологию путешествий в воображаемые миры. В одном из таких путешествий скромный клерк случайно убил своего босса и был вынужден занять его место. Продюсеры видят Егора Корешкова, Артура Смольянинова, Любовь Аксенову, Константина Хабенского в главных ролях. Отвечая на сомнения экспертов о возможности полноценной реализации идеи фильма за 90 млн рублей, продюсеры объяснили, что концепция параллельных миров позволяет сэкономить.

В жанре научной фантастики также будут сниматься картины «На грани», в которой сыграет Андрей Мерзликин, и «Искуственный интеллект» — оба фильма о современных технологиях и их влиянии на нашу жизнь.





В жанре фэнтези были представлены более светлые и жизнерадостные картины. Компания «Ангел» в лице Александра Войтинского защищала сиквел фильма, выходившего в минувший Новый год — «Дед Мороз. Новая Битва». Предполагается, что в проекте вновь будет участвовать Федор Бондарчук и Алексей Кравченко, а также дистрибьютором выступит «Двадцатый век Фокс СНГ», но точных договоренностей нет. Бюджет составляет 136 млн на производство и 65 млн на маркетинг — Александр Войтинский подчеркивает, что бюджет на продвижение увеличен, так как недостаточная реклама стала причиной скромной кассы первой части, по его мнению.

Еще один проект в жанре фэнтези — «Сокровища Валькирии» по серии книг писателя Сергея Алексеева. Режиссером выступает Алексей Мурадов. Создатели планируют экранизировать для начала первую из 7 книг, рассказывающую том, что в Уральских горах существует другой, тайный мир. Сниматься картина будет на Урале.

Наконец, необычную смесь жанров предлагает проект «Танцующий лес» — кинокомпания «Киноквант Ко» позиционирует его как романтическую комедию для взрослых с элементами фэнтези, а также хореографией и музыкой. Сценарий специально писался под локации в городе Калининграде — власти Калининградской области поддержали ленту.

Безусловно, фэнтези и фантастика один из самых востребованных у зрителей жанров. Но полноценная реализация таких проектов требует не только мастерства авторов (от сценаристов до актеров), но и больших бюджетов. Не случайно эксперты зачастую высказывали сомнения в соответствии концепции и запрашиваемых продюсерами сумм на производство. Если красивые фэнтезийные идеи будут загублены плохим исполнением, то у аудитории может сложится мнение, что российская индустрия ничего хорошего в этом жанре произвести не может, что закроет тему на долгие годы.