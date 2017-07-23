Питчинг независимых компаний в Фонде кино: букет комедий

Российские кинематографисты продолжают экспериментировать с комедией – на питчинге независимых компаний Фонда кино, прошедшем 20 июля 2017 года, был представлен ряд тематически разнообразных комедийных фильмов с элементами других жанров. Музыкальные, криминальные, социальные и другие комедийные картины. Среди самых интересных проектов – продолжение картины Незлобина и Светлакова «Жених» и лента Николая Досталя «Лицо» о двойнике Владимира Путина, идею которой одобрил президент.

Вы также можете прочитать другие статьи по питчингу, посвященные анимационным и фантастическим проектам, хоррорам и драмам:

Питчинг независимых компаний в Фонде кино: Цвет анимации

Питчинг независимых компаний в Фонде кино: российских хорроров станет больше

Питчинг независимых компаний в Фонде кино: драма с именем

Питчинг независимых компаний в Фонде кино: фантазии российских кинематографистов

Действие второй части хита прошлого года «Жених 2» перенесется в Берлин, в связи с чем вырастет производственный бюджет – до 100 млн рублей. Над лентой работает та же команда, и в ролях – знакомый по первому фильму актерский ансамбль. Представлявший проект Сергей Светлаков заверил экспертов, что они никогда не стремились зарабатывать на производстве – только на прокате. Продюсеры оценили выручку в 500 млн рублей, но эксперты прочат цифры больше.

Звезды ТНТ также появятся в полнометражном фильме «Проект «Холоп» кинокомпании «МЕМ», в котором сыграет актерский состав сериала «Интерны». В производство вошла студия Yellow, Black & White, что само по себе увеличивает шансы картины на успех. Лента с бюджетом 100 млн рублей посвящена модной нынче теме наказания мажоров. По сюжету отец отправляет сына в деревню, на конюшню, где тот с удивлением обнаруживает уклад XIX века.





Руководитель «ТНТ music» Михаил Дворкович и креативный продюсер Артем Виткин представили комедию «Любовницы», в которой сыграет Ирина Старшенбаум. Продюсеры планируют потратить 95 млн рублей на проект о трех девушках, бывших любовницах, мстящих своим обидчикам – мужчинам.





В центре сюжета Николая Досталя «Лицо» - «двойник» Владимира Путина, которого сыграет известный пародист Дмитрий Грачев. Это комедийная фантазия на тему того, что будет, если первое лицо государства уйдет с поста. На вопрос экспертов, насколько фильм злободневный, режиссер ответил, что это история человека, а не социальный памфлет и намекнул, что «персонажу рассказали об идее, и он сказал: «Валяйте!».

Досталь планирует снимать за Полярным кругом, в Кандалакше, чем объяснил завышенный для жанра, по мнению экспертов, бюджет в 214 млн рублей плюс 50 млн планируется потратить на маркетинг и рекламу. Прокатчик - «Централ Партнершип».

«Инвада фильм» Александра Котелевского представила музыкальную комедию «Переходный возраст», режиссером которой станет Вадим Валиуллин, победитель «Кинотавра» в короткометражном конкурсе прошлого года. Сценарий, написанный Юрием Коротковым, расскажет о двух музыкантах, которые вынуждены вместе играть в переходах: один из них имеет классическое музыкальное образование, второй владеет тремя аккордами. В качестве референсов проекта авторы называют «Ла-ла Лэнд» и «Самый лучший день».





Еще один музыкальный проект презентовал Николай Фоменко – фильм-пародия «Секрет» о том, как музыкантов легендарной советской группы похищают спецслужбы и отправляют в логово террористов спасать мир. Режиссер – Григорий Константинопольский, в ролях - все участники группы. В проект вошел телеканал СТС. Дистрибьютор – «Каропрокат». Эксперты выразили сомнения в способности режиссера, до сих пор специализирующегося на небольших авторских фильмах, сделать большое прокатное кино.

Режиссер Клим Шипенко и продюсер Анна Соболевская защитили фильм «План «Ж»» - романтическую комедию о женском футболе. Как и все, кто берется за тему футбола, создатели рассчитывают на популярность в связи с проведением Чемпионата мира в 2018 году, однако компания «Революция фильм» решила пойти по менее популярному, нежели спортивная драма, пути жанра легкой зрительской комедии.





Еще одна актуальная для этого питчинга разновидность жанра – криминальная комедия. Петр Буслов снимает ленту «Сбитые прогрессом» о неудачливом бизнесмене, который встает на сколькую тропу криминала и постепенно, отбросив моральные нормы, становится авторитетом в этом мире. Создатели продемонстрировали актерские пробы Тимофея Трибунцева, который, вероятнее всего, сыграет главную роль.

Продюсерский центр «ВГИК дебют» представил молодежную комедию «Печень» Ивана Снежкина о 16-летнем герое, который решает бросить учебу ради бизнеса, но для стартового капитала решает вместе с друзьями заработать незаконным путем и нарывается на неприятности. Создатели хотят передать атмосферу 90-х с такими атрибутами времени, как пейджер или телефонный модем. Экспертам показали стильный ролик, повествующий о сюжете и представляющий героев.





Кинокомпания «2Д Целлулоид» в лице продюсера Василия Соловьева («Хороший мальчик») защитила комедию «Энский Робинзон» о том, как региональный журналист, написав выдуманную заметку о человеке, который воспитывает на острове медведя, привлекает в городок федеральную прессу. Оказывается, что на том острове мэр города прячет плутоний, и теперь всем причастным придется поддерживать легенду о Робинзоне. Режиссером выступит Александр Хант, который отметил, что хочет «сделать картину с лицом, характером и узнаваемыми чертами». Василий Соловьев оценивает эстимейт в 150 млн рублей.





Еще одна комедия с социальным подтекстом, а также фантастическими элементами – «Ой, мороз, мороз». Создатели подчеркивают, что это вовсе не новогодняя сказка, а фантазия на тему того, что «Дед мороз» - это социальная служба, базирующаяся в вымышленном городе Северо-Тайгинске. Компания «Луна парк», выпускавшая «Горько» Жоры Крыжовникова, планирует потратить на фильм 160 млн рублей.

Не исчерпывает себя формат альманаха - «Времена года Мендельсона» отсылает к картине Леонида Гайдая «Не может быть!». Эксперты посоветовали авторам поменять к прокату название на более коммерческое.





В завершении питчинга компания «Арк пикчерс» представила ленту «Москва влюбленная» режиссера Константина Фама – первый фильм, который будет официально поддерживаться властями Москвы и московской кинокомиссией. Это три истории трех возрастов, объединенных любовью к городу. В презентационном ролике сыграл Риналь Мухаметов. Бюджет – 164 млн рублей, а предполагаемый доход – 189 млн рублей. Создатели хотят выйти в прокат ко дню города в 2018 году. А в дальнейшем участвовать в конкурсе на Приз мэра Москвы.

Комедии, как всегда на питчингах Фонда кино, одна из самых объемных категорий. Этот жанр уже несколько лет является палочкой-выручалочкой российских продюсеров, потому что, пожалуй, пока только его можно назвать в целом коммерчески успешным. Уже накопился опыт, сформировался состав творцов, которые более или менее владеют законами жанра, способны сделать и предложить аудитории продукт должного качества, соответствующий ее ожиданиям.