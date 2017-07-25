Круглая цифра: Открыт сотый кинотеатр Dolby Cinema

17 июля 2017 года компания Dolby объявила об открытии сотого зала Dolby Cinema, которое состоялось в кинокомплексе AMC South Bay Galleria 16 в Редондо-Бич (Калифорния, США).Об этом стало известно сразу после объявления о выходе первых ста фильмов, поддерживающих форматы Dolby Atmos и Dolby Vision. Открытие нового кинотеатра Dolby Cinema стало очередным шагом на пути к развитию сети по всему миру. На данный момент число залов Dolby Cinema, уже открытых и готовящихся к открытию, достигло 325. Кинотеатры Dolby Cinema работают в различных странах мира, в том числе в США, Китае, Европе и на Ближнем Востоке.





«Очень приятно видеть, что лучшие режиссеры и представителями киноиндустрии выбирают кинотеатры Dolby для демонстрации своих новых работ. Зрители также продолжают выбирать Dolby. Стремительный рост числа кинотеатром Dolby, которых в настоящее время насчитывается 100, показывает, что любителям кино во всем мире не хватает по-настоящему захватывающего опыта от просмотра изображения и звука самого высокого качества, что позволяет им ощутить себя в центре событий», - сказал Даг Дэрроу, старший вице-президент Cinema Business Group, Dolby Laboratories.



В планах компании – увеличение количества площадок Dolby Cinema в различных регионах:

США: AMC планирует открыть к концу 2018 года 160 площадок Dolby Cinema (как было отмечено выше, в настоящее время таких кинотеатров в стране насчитывается 77).

Китай: Dolby и Wanda Cinema Group собираются открыть 100 площадок в Китае (сейчас в стране работают 19 кинотеатров Dolby). Sparkle Roll, в состав которой входят сети Jackie Chan Cinemas и BHG, уже открыла три площадки и хочет запустить еще 11 в течение ближайших двух лет. Кроме того, Dolby и Huayi Brothers Film Center открыли один кинотеатр Dolby Cinema в Сямыне.

Европа: Les Cinémas Gaumont Pathé, крупнейший оператор киносетей во Франции, Нидерландах и Швейцарии, намерен ввести в эксплуатацию 10 площадок Dolby Cinema (семь уже работают во Франции и три – в Нидерландах). Dolby и VUE Cinemas открыли два кинотеатра в Эйндховене и Хилверсюме (Нидерланды), а UCI Cinesa в ближайшее время откроет площадку Dolby Cinema Барселоне (Испания). Cineplexx Cinemas планирует открыть четыре площадки в Австрии (две уже открыты в Линце и Зальцбурге соответственно).

Ближний Восток: В планах Reel Cinemas – открытие сразу нескольких площадок Dolby Cinema в странах Ближнего Востока. Dolby и Reel Cinemas недавно ввели в эксплуатацию кинотеатр в Dubai Marina Mall, а ближе к концу года откроется флагманский кинотеатр в The Dubai Mall.



О планах Dolby Cinema на Россию и страны СНГ пока ничего не известно.

