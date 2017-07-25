Фонд кино запускает новый конкурс по поддержке кинотеатров

25 июля 2017 года Фонд кино объявил о старте четвертого конкурса по поддержке кинотеатров в малых городах России (с количеством жителей до 500 тыс. человек), по итогам которого будут распределены средства в размере 1 млрд рублей. Стоит отметить, что теперь программа будет охватывать еще и более крупные населенные пункты, а именно с количеством жителей до 500 тыс. человек. Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация отечественных фильмов не менее 50% киносеансов в квартал.



Напомним, что Фонд кино уже трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров – в 2015 и в 2016 годах. В 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году на сумму 1,450 млрд рублей. В результате поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов Российской Федерации. По оценкам специалистов Фонда, к концу 2017 года свыше 10 млн. человек получат доступ к современному цифровому кинопоказу.



Цель программы поддержки кинотеатров – расширение географии кинопоказа в стране. Причиной запуска программы стал низкий уровень кинофикации в Российской Федерации. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах.



Заявки принимаются с 31 июля по 25 августа 2017 года.



С порядком предоставления средств и формами документов можно ознакомиться на официальном сайте Фонда кино .

