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Каждому фильму – не больше 35% сеансов



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26.07.2017 13:28:00

25 июля 2017 года на ресурсе  Regulation.gov.ru был опубликован проект нормативного правового акта о внесении изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», разработчиком которого выступило Минкультуры России.

Предполагается введение новой нормы, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех картин, показ которых осуществляется на этой площадке.

Отмечается, что законопроект призван создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах лент. 

До 25 сентября проводятся независимая антикоррупционная экспертиза и общественные обсуждения документа, после чего будет сформирован окончательный вариант текста проекта. Планируется, что закон вступит в силу в январе 2018 года.

Также предлагаем вам ознакомиться с полным тестом документа.




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