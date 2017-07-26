Каждому фильму – не больше 35% сеансов

25 июля 2017 года на ресурсе Regulation.gov.ru был опубликован проект нормативного правового акта о внесении изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», разработчиком которого выступило Минкультуры России.



Предполагается введение новой нормы, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех картин, показ которых осуществляется на этой площадке.



Отмечается, что законопроект призван создать благоприятные условия для доступа зрителей к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах лент.



До 25 сентября проводятся независимая антикоррупционная экспертиза и общественные обсуждения документа, после чего будет сформирован окончательный вариант текста проекта. Планируется, что закон вступит в силу в январе 2018 года.

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