Новый фильм Ридли Скотта и другие новинки в пакете Вольги

26 июля 2017 года кинокомпания Вольга объявила о пополнении своего релизного пакета – в него вошли сразу несколько знаковых проектов. Одним из самых ожидаемых релизов станет новый фильм Ридли Скотта - «Все деньги мира» (All The Money In The World). В центре масштабного триллера британского режиссера – один из самых громких скандалов XX века – похищение внука богатейшего человека в мире, нефтяного магната Жана Пола Гетти. В картине снимаются Кевин Спэйси, Марк Уолберг и Мишель Уильямс. Вольга планирует релиз фильма в феврале 2018 года.





Жанровую линейку поддержит и триллер Serenity от продюсера и сценариста «Союзников» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй и Умой Турман в главных ролях. Фильм может выйти на российские киноэкраны уже летом следующего года.





Пакет анимационных фильмов Вольги пополнился двумя проектами. Начало футбольного 2018 года компания поддержит выходом в прокат Early Man. Новая комедийная лента анимационной студии Aardman, создавшей историю о барашке Шоне, расскажет об отважном пещерном человеке по имени Даг, его ручном кабане, их сражении с наступающей цивилизацией Бронзового века и зарождении самого популярного вида спорта. В англоязычной версии главного героя озвучивает Эдди Редмэйн, а его противника – Том Хиддлстон. Фильм выйдет в российский прокат 22 февраля 2018 года. Анимационная линейка Вольги пополнилась и успешной международной франшизой. Зимой 2018 года всех поклонников Астерикса и Обеликса ждет новая история о приключениях легендарных героев – Asterix: The Secret Of The Magic Potion. На этот раз их родное поселение остается без заветного напитка, дарующего героям их нереальную силу. Естественно, Цезарь решает этим воспользоваться…





2 ноября Вольга выпустит новую комедию от создателей и исполнителя главной роли фильма «SuperНянь» - Marry Me, Dude. В центре сюжета лучшие друзья, одному из которых грозит потеря гражданства. Единственным выходом оказывается фиктивный брак друг на друге, но для таких обычных парней, как они, прохождение всех проверок обернется крайне тяжелым и уморительным испытанием, в результате которого каждый найдет девушку своей мечты. Линейку комедийных проектов продолжит и новый проект с Мелиссой Маккарти – The Happytime Murders. Оригинальная взрослая комедия о детективах, расследующих убийства в мире, где люди живут бок-о-бок с кукольными персонажами, выйдет в России летом 2018 года.