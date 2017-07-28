Правительство Китая Vs. Wanda Group

В первые три месяца 2017 года развалились три крупных инвестиционных проекта китайских компаний в Голливуде: выкуп структурой Wanda компании Dick Clark Productions; инвестиции Xinke в Voltage Pictures и намерение Hua Hua Media профинансировать Paramount. Теперь китайское правительство, обеспокоенное оттоком капитала за рубеж, решило и вовсе остановить иностранную экспансию Wanda Group, в прошлом году купившей несколько крупных киносетей.



Таинственный документ, который появился в китайских социальных сетях (впрочем, вскоре он был удален), поставил под угрозу срыва все иностранные приобретения Wanda Group, сообщает FilmTake . Согласно обнародованной информации, китайские регуляторы запретили нескольким крупным банкам страны предоставлять ссуды компании Wanda для оплаты счетов по сделкам, заключенным в США и Европе. Банки больше не имеют права финансировать сделки Wanda или позволять компании использовать ее оффшорные активы в качестве залога для финансирования. Таким образом, торговые операции в Dalian Wanda Group и Wanda Film Holding были приостановлены 3 июля. Вскоре акции нескольких дочерних компаний резко упали.

Решение китайских регуляторов направлено на предотвращение финансирования компаний, принадлежащих Wanda, Сельскохозяйственным банком Китая и другими банками. Банку, как следует из документа, запретили предоставлять кредитование шести зарубежным приобретениям Wanda. Как итог – компания может потерять свои приобретения, если китайские банки будут и в дальнейшем отказывать в предоставлении ссуд.



Как уверяют инсайдеры, «что-то прогнило в китайском государстве». В последние несколько лет наблюдался большой отток капитала из Китая в другие страны – крупные холдинги и состоятельные семьи предпочитали финансировать зарубежные компании, из-за чего экономика страны пострадала. В итоге китайское правительство решило взять ситуацию под контроль, запретив вывод капитала за рубеж. По данным Financial Times, в 2016 году рекордные 75 миллиардов долларов китайских инвестиций в иностранные компании были отменены во всех секторах. В одном из интервью глава Wanda Group Ван Цзяньлинь (и по совместительству богатейший человек Китая) заявил, что рынок недвижимости стал выходить из-под контроля, и что это «самый большой пузырь в истории».



В 2016 году Wanda Group активно покупала кинотеатры в США, Европе и на других территориях. Теперь в числе активов компании – такие кинотеатральные сети, как AMC и Carmike (США), Odeon и UCI Cinemas (Великобритания), Hoyts (Австралия) и Nordic Cinema Group (Скандинавии), а также компания Legendary Entertainment.



В начале июля Wanda продала все свои тематические парки, многие из которых находятся в стадии строительства, Sunac China Holdings за $9,3 млрд. Wanda использует вырученные средства, чтобы погасить кредиты, но это может быть слишком поздно, чтобы спасти компанию от «проседания» под горой долгов. Меньше года назад Ван Цзяньлинь хвалился, что скоро его бизнес обойдет Уолта Диснея. Однако на сегодняшний день в эксплуатацию вступили только три из запланированных парков. Два парка, которые открылись в Наньчане и Хэфэй в прошлом году, даже не входят в ТОП-20 по посещаемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Если сорвутся сроки выплаты платежей по какой-либо из сделок по AMC, Carmike, Legendary, Odeon, рынок кинопоказа окажется под угрозой судебных исков. Впрочем, процесс уже запущен – компания Dick Clark Productions подала в суд на Dalian Wanda, требуя 25 миллионов долларов, так как конгломерат не завершил выкуп производственной компании Golden Globes за 1,07 миллиарда долларов.