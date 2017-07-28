Люк Бессон: «Надеюсь, что мой отец посмотрит "Валериана" вместе с Дэвидом Боуи»

28 июля 2017 года в рамках промо-тура фильма «Валериан и город тысячи планет», выходящего в прокат 10 августа, режиссёр и продюсер картины Люк Бессон, который накануне посетил российскую премьеру ленты, встретился с российскими журналистами. Знаменитый кинематографист рассказал о создании ленты, которой он посвятил десять лет своей жизни, о работе со звездными актерами и фотомоделями, как рождались образы невероятных инопланетных персонажей, и о том, почему на одну из ролей он пригласил поп-диву Рианну.





Сюжет фильма основан на серии популярных комиксов «Валериан и Лорелин», которые в этом году отмечают своё 50-летие – они выходят с 1967 года. Когда Люку Бессону было 10 лет, его приобщил к этим занимательным историям отец. Свою картину режиссёр посвятил памяти папы, которого, увы, уже нет в живых. «Но я слышал, что там у них наверху отличные IMAX кинотеатры, даже очки не нужны. Я надеюсь, что отец посмотрит этот фильм вместе с Дэвидом Боуи», - сказал Бессон.

Юного Люка когда-то очаровали истории про отважных суперагентов Валериана (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь), следящих за порядком во Вселенной. Смелый Валериан стал героем для подражания, а в прекрасную Лорелин он, конечно же, был немного влюблен. Все мы родом из детства и в глубине души каждый из нас надеется, что самые сокровенные детские мечты так или иначе найдут свое зримое воплощение во взрослом мире. Режиссер Бессон исполнил свою детскую мечту и смог оживить любимых персонажей, подарив им, себе и зрителям новые эмоции и приключения. В картине «Валериан и город тысячи планет» действие происходит в 2700 году. Валериан и Лорелин отправляются с важной миссией на космическую станцию Альфа, населенную множеством разнообразных инопланетных существ, спасают мир от зловещей угрозы и помогают уроженцам уничтоженной планеты Мюль – прекрасным Перлам – обрести утраченную гармонию.





В картине вместе с известными, профессиональными актерами – Дэйном ДеХааном (Валериан), Итаном Хоуком, Клайвом Оуэном, Рутгером Хауэром – снимались и новички. В частности, воздушных и стройных Перлов играли не актрисы, а модели. По признанию самого Бессона, ему очень нравится работать с моделями, так как они организованные, знают, что такое вставать в пять утра, много трудятся, не капризничают. Но, безусловно, режиссёр не мог ограничиться лишь дисциплинарными качествами, всё-таки это кино, а не показ мод, поэтому перед съёмками он отправил кандидаток на роли на актерские курсы. Испытание выдержали не все, кто-то сошёл с дистанции, а лучше всех себя показала Саша Лусс, которой в итоге досталась небольшая, но важная роль принцессы Перлов. «Люк пригласил меня и сказал: У меня для тебя есть две новости – хорошая и не очень хорошая. - рассказала Саша. - Хорошая - мы берём тебя на роль принцессы, а не очень – она умирает через 45 минут после начала фильма».



Оригинального персонажа сыграла в картине музыкальная суперзвезда Рианна. Её героиня – инопланетянка Баббл, актриса, звезда бурлеска, способная принимать различные образы, цитирующая Шекспира и Рембо, и помогающая Валериану спасти Лорелин от смертельной опасности. «Рианна была первая, о ком я подумал, когда речь зашла об этом персонаже, - рассказал Люк Бессон. - Баббл – это комбинация всего того, чем должен быть артист. Она идеальная танцовшица, но при этом сама не знает, кто она. И это правда про настоящих актеров – они живут в своей роли, а потом приходят домой и не могут определить, кто они. И это трудная жизнь: днём быть королём – и становиться простым человеком вечером». Когда Бессон сказал, что в роли Баббл видит только Рианну и никого больше, многие из съёмочной группы восприняли эту идею скептически – поп-звезда казалась им недосягаемой. Но режиссёр был упорен в своём желании, встреча с мегазвездой состоялась, певицу заинтересовал проект, и в итоге она блистательно сыграла роль Баббл. Эпизод, когда её героиня исполняет перед Валерианом свой искрометный танец, меняя за несколько минут десятки образов, один из самых ярких в картине.





Фильм населяет множество самых разнообразных, оригинальных персонажей, явившихся плодом безудержной фантазии самого Люка Бессона и его коллег. Работа над созданием образов инопланетных существ продолжалась два года. В результате было создано шесть тысяч разных вариантов, которые постоянно дорабатывались и преобразовывались. «Если говорить о мире Перлов, о планете Мюль, то для меня это образ Hая, это идеальные существа, которыми, наверное, должны были быть мы, - сказал режиссёр. - Они не умеют ненавидеть, конфликтовать, живут в гармонии с природой. Мы хотели чуть ближе приблизиться к миру океана, миру воды. Потом придумали, что их дома – это большие ракушки».



Идея экранизировать комиксы о Валериане и Лорелин пришла к Люку Бессону ещё в 90-е годы, в начале его карьеры. Но он прекрасно понимал, что время для столь масштабного кинопроекта пока не пришло – технологии визуальных эффектов ещё не дотягивали до должного уровня. И лишь после выхода «Аватара» Джеймса Кэмерона режиссёр понял, что теперь возможно все, и наступил благоприятный момент для создания грандиозного межпланетного киномира. Работа над картиной началась в 2010 году. Шесть лет длился подготовительный период. К съёмкам приступили в январе 2016 года, а закончили их в июне.



В российский прокат фильм «Валериан и город тысячи планет» выходит 10 августа.