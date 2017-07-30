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8 сезон «Игры престолов»: Два часа на серию?



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30.07.2017 08:18:00

В конце июля 2017 года стало известно, что серии восьмого сезона сериала «Игра престолов», дата премьера которого еще не назначена, будут значительно длиннее дольше, чем в предыдущих сезонах. Об этом рассказал программный директор HBO Кейси Блойс, сообщает The Hollywood Reporter.

Отметим, что седьмой сезон сериала, две первые серии которого уже вышли в эфир, содержит стандартные часовые эпизоды и 82-минутную финальную серию.

Как сообщалось ранее, в восьмом сезоне «Игры престолов» будет всего шесть серий (сезоны 1-6 состояли из 10 серий, а в седьмом сезоне их число сократилось до семи). Однако, отметил Блойс, каждая новая серия будет длиться дольше 60 минут. Но вот с тем, насколько увеличится продолжительность серии, продюсеры еще не определились. 

По словам Блойс, длительность отдельно взятого эпизода может достигать и 120 минут: «Сейчас восьмой сезон «Игры престолов» находится в приоритете, и мы сосредоточили на нем все свое внимание. Мы еще не определились с точной длинной каждого эпизода, но они точно будут длиться дольше, чем раньше. Два часа на эпизод кажутся чрезмерными, но это отличный сериал, поэтому кто знает?»

Сценарий восьмого сезона, отметил Блойс, уже написан. Премьерный показ финального сезона состоится в эфире HBO.



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