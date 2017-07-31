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Показ фильма без прокатного удостоверения: Новые правила



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31.07.2017 10:48:00

30 июля 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает некоммерческий показ отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения, сообщают РИА Новости. Ранее прокат или показ фильма без прокатного удостоверения в России не допускался - законом были установлены только два исключения из данного правила.

«Устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется», — говорится в сообщении.

В настоящее время законом установлены только два случая, когда наличие прокатного удостоверения для показа фильма не требуется: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению картины, созданной для такого показа; показ на проводимом в России международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.



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