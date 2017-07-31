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Акция «Ночь кино»: Итоги голосования по фильмам



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31.07.2017 15:28:00

31 июля 2017 года были объявлены результаты всероссийского голосования по акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа – почти на двух тысячах площадок. Для показа выбраны три полнометражных игровых фильма – лидера голосования, которые в совокупности собрали 11,1 тысяч голосов, а также одна анимационная картина, набравшая полторы тысячи голосов.

Победителями голосования стали следующие картины: «Кухня. Последняя битва», «Время первых» и «28 панфиловцев». Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед», который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Первую всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек. 

Акция «Ночь кино» проводится Фондом кино совместно c Минкультом. Голосование проходило на сайте информационного агентства ТАСС с 12 по 25 июля.



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Фильм: «28 панфиловцев»  Фильм: «Время первых»  Фильм: «Кухня. Последняя битва»  Фильм: «Снежная Королева 3: Огонь и Лед »  

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