Акция «Ночь кино»: Итоги голосования по фильмам

31 июля 2017 года были объявлены результаты всероссийского голосования по акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа – почти на двух тысячах площадок. Для показа выбраны три полнометражных игровых фильма – лидера голосования, которые в совокупности собрали 11,1 тысяч голосов, а также одна анимационная картина, набравшая полторы тысячи голосов.



Победителями голосования стали следующие картины: «Кухня. Последняя битва», «Время первых» и «28 панфиловцев». Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед», который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.



Первую всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек.



Акция «Ночь кино» проводится Фондом кино совместно c Минкультом. Голосование проходило на сайте информационного агентства ТАСС с 12 по 25 июля.