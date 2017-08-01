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Фонду кино предложили публиковать данные о суммах господдержки фильмов



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01.08.2017 10:28:00

31 июля 2017 года стало известно, что по итогам заседания общественного совета при Минкульте в Фонд кино направили замечания, касающиеся прозрачности данных о господдержке российских картин. В ведомстве считают, что Фонд должен публиковать информацию о суммах господдержки, выделяемых на проекты, а также данные о кассовых сборах и посещаемости по каждому фильму, сообщает RT.

По мнению главы общественного совета при Минкультуры Павла Пожигайло, необходимость публикации этих данных могла бы подтолкнуть экспертный совет к более тщательному выбору проектов, на создание которых выделяют субсидии.

Он считает, что в настоящее время при распределении средств в Фонде кино часто приходится сталкиваться с групповым интересом: «Выделять деньги должны одни, а получать — другие». Пожигайло уверен, что в экспертный совет не должны входить заинтересованные в получении субсидий лица, это позволит не допустить освоения бюджета. Представителей продюсерского и прокатного сообщества в структуры Фонда он предлагает допустить в количестве не более четырех человек.

Все эти меры призваны исключить случаи выделения бюджетных денег на фильмы «со странным сюжетом», которые потом проваливаются в прокате. В качестве примера приводится картина «Взломать блогеров» продюсера Тимура Бекмамбетова, ксборы которой составили 7,6 млн. рублей при бюджете 35 млн. рублей.

Павел Пожигайло предложил привлечь к обсуждениям проектов и принятию решений людей из разных сфер общества, в том числе членов общественного совета при Минкультуры, которые имеют непосредственное отношение к кино, а также представителей правоохранительных органов, врачей, педагогов и людей из духовенства.

В свою очередь, в Фонде кино также подтвердили, что запрета на получение субсидий членами Фонда сейчас нет, однако они не могут голосовать за себя. «Действительно, в состав как сценарной рабочей группы, так и экспертного совета входят продюсеры, сценаристы и режиссёры, которые наряду с остальными претендуют на получение государственной финансовой поддержки со стороны Фонда кино. Однако, согласно регламенту, они не принимают участия в голосовании по своим проектам», — отметили в организации.



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