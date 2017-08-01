В России выплачен первый рибейт

31 июля 2017 года было объявлено, что в Приморском крае выплачен первый в России рибейт (от английского rebate). Возмещение части затрат на производство получила кинокомпания «Марс медиа», снявшей осенью 2016 года во Владивостоке полнометражный игровой фильм «На районе» - режиссерского дебюта Ольги Зуевой, главную роль в котором сыграл Данила Козловский. Сумма субсидии, выплаченной из краевого бюджета, не разглашается, однако известно, что она может составить не более 15% от затрат съемочной группы во время работы на территории Приморья.





Система рибейтов направлена на привлечение съемочных групп в регионы. На время съемок крупных проектов создаются дополнительные рабочие места, привлекается местный персонал, прибыль получают гостиницы, рестораны, транспортные компании, обслуживающие съемочные группы. Деньги в экономику приносят не только кинокомпании, снимающие в регионе, но и туристы, поток которых значительно возрастает после выхода фильма, как, например, случилось с Дубровником (Хорватия) после съемок сериала «Игра престолов», или Стамбулом (Турция) после выхода в прокат фильма «Инферно».



Сейчас в Приморье идет подготовка к съемкам нескольких проектов. Съемки фильма кинокомпании Good story media под рабочим названием «На край света» начнутся во Владивостоке в середине августа. В сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идет поиск локаций для двух азиатских проектов, съемки которых запланированы на 2018 год.



В Приморском крае работает кинокомиссия, которая занимается организацией съемочного процесса на территории Владивостока и других городов Приморья. В крае появляется съемочное кинооборудование, которое предоставляется российским компаниям на льготных условиях. Кинокомиссия Приморского края реализует партнерскую программу, участники которой – гостиницы, транспортные компании, кейтеринговые компании и другие – предоставляют съемочным группам скидки до 50% на свои услуги.



В среднем ежегодно в Приморье снимается один российский и два иностранных проекта. Приморский край стал первым регионом России, в котором в 2016 году было принято постановление о предоставлении субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории региона.



В ноябре 2016 года создание кинокомиссии в Приморском крае поддержал Фонд кино. Также кинокомиссии были созданы в Калининградской и Астраханской областях.