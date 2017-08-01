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Фонд кино опубликовал результаты питчинга компаний-нелидеров



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01.08.2017 12:22:00

1 августа 2017 года Фонд кино объявил список проектов компаний, не входящих в число лидеров производства, которые получат субсидии в 2017 году. В списке поддержанных – 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров, 4 военные драмы.  Полностью безвозвратную поддержку получат 4 картины — «Путешествие в Индию», мультфильмы «Телефоны» от «Водород 2011» и «Снежная королева 4» и «Братство» Павла Лунгина.  

Средства на возвратной и смешанной системах финансирования получат такие проекты, как «Цой» Алексея Учителя, «Гипноз» Валерия Тодоровского, хорорры «Пиковая дама. Зазеркалье», «Тварь», «Озеро мертвых. Русалка», фантастический британско-российский блокбастер «Лес рук и зубов», «Кома» кинокомпании «Большое кино», анимационные фильмы «Белка и Стрелка 3», «Фиксики. Полный метр 2», «Волки и овцы 2», комедии «Жених 2», «План «Ж»» и другие ленты.

Также Попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе, представленного на питчинге в Министерстве культуры. 

Предлагаем вашему вниманию проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию (средства выделяются на безвозвратной основе и на условиях 100%-й возвратности):

Организация-заявитель

Название кинопроекта

Безвозвратные

Возвратные

Игровые проекты

1

Большая земля

ВайТ Медиа

+

+

2

Братство

Мастерская Павла Лунгина

+

-

3

Герой

Карго

+

+

4

Гипноз

Мармот-фильм

+

+

5

Дитя успеха

Кинодом

+

+

6

Жених 2

СПП

+

+

7

Клуб Червонных Валетов

Продюсерская компания Николая Расторгуева

+

+

8

Кольская сверхглубокая

ТриоФильм

+

+

9

Кома

Кинокомпания Большое кино

+

+

10

Лес Рук и Зубов

Мир Кино

+

+

11

Лицо

Кинокомпания Эталон Фильм

+

+

12

Любовницы

Кинокомпания КВФильм-Продакшн

+

+

13

Неидеальные

Марс Медиа Энтертейнмент

+

+

14

Один вдох

Кинокомпания "Общественное мнение"

+

+

15

Озеро мертвых: Русалка

Киностудия Кит

+

+

16

Печень

ВГИК-Дебют

+

+

17

Пиковая дама. Зазеркалье

РБ Продакшн

+

+

18

План "Ж"

Революция Фильм

+

+

19

Проект "Холоп"

Мем

+

+

20

Путешествие в Индию

РФГ Корп

+

-

21

Русские

Ол Медиа Компани

+

+

22

Сбитые прогрессом

Актябрь Фильм

+

+

23

Секрет

Водород 2011

+

+

24

Созвездие Марии

Каро Продакшн

-

+

25

Стрельцов

ТПО РОК

+

+

26

Тварь

Сок

+

+

27

Цой

ТПО РОК

+

+

28

Энский Робинзон

2Д Целлулоид

+

+

Анимационные проекты

29

Белка и Стрелка 3

КиноАтис

+

+

30

Большое Путешествие

Лицензионные бренды

+

+

31

Волки и овцы 2

Визарт Фильм

-

+

32

Снежная королева 4

Визарт Фильм

+

-

33

Телефоны

Водород 2011

+

-

34

Фиксики. Полный метр 2

Аэроплан

+

+

35

Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала

Лицензионные бренды

+

+




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