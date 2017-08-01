Фонд кино опубликовал результаты питчинга компаний-нелидеров

1 августа 2017 года Фонд кино объявил список проектов компаний, не входящих в число лидеров производства, которые получат субсидии в 2017 году. В списке поддержанных – 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров, 4 военные драмы. Полностью безвозвратную поддержку получат 4 картины — «Путешествие в Индию», мультфильмы «Телефоны» от «Водород 2011» и «Снежная королева 4» и «Братство» Павла Лунгина.

Средства на возвратной и смешанной системах финансирования получат такие проекты, как «Цой» Алексея Учителя, «Гипноз» Валерия Тодоровского, хорорры «Пиковая дама. Зазеркалье», «Тварь», «Озеро мертвых. Русалка», фантастический британско-российский блокбастер «Лес рук и зубов», «Кома» кинокомпании «Большое кино», анимационные фильмы «Белка и Стрелка 3», «Фиксики. Полный метр 2», «Волки и овцы 2», комедии «Жених 2», «План «Ж»» и другие ленты.

Также Попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе, представленного на питчинге в Министерстве культуры.

Предлагаем вашему вниманию проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию (средства выделяются на безвозвратной основе и на условиях 100%-й возвратности):

