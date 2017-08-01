Фонд кино опубликовал результаты питчинга компаний-нелидеров

1 августа 2017 года Фонд кино объявил список проектов компаний, не входящих в число лидеров производства, которые получат субсидии в 2017 году. В списке поддержанных – 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров, 4 военные драмы. Полностью безвозвратную поддержку получат 4 картины — «Путешествие в Индию», мультфильмы «Телефоны» от «Водород 2011» и «Снежная королева 4» и «Братство» Павла Лунгина.
Средства на возвратной и смешанной системах финансирования получат такие проекты, как «Цой» Алексея Учителя, «Гипноз» Валерия Тодоровского, хорорры «Пиковая дама. Зазеркалье», «Тварь», «Озеро мертвых. Русалка», фантастический британско-российский блокбастер «Лес рук и зубов», «Кома» кинокомпании «Большое кино», анимационные фильмы «Белка и Стрелка 3», «Фиксики. Полный метр 2», «Волки и овцы 2», комедии «Жених 2», «План «Ж»» и другие ленты.
Также Попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе, представленного на питчинге в Министерстве культуры.
Предлагаем вашему вниманию проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию (средства выделяются на безвозвратной основе и на условиях 100%-й возвратности):
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название кинопроекта
|
Безвозвратные
|
Возвратные
|
Игровые проекты
|
1
|
Большая земля
|
ВайТ Медиа
|
+
|
+
|
2
|
Братство
|
Мастерская Павла Лунгина
|
+
|
-
|
3
|
Герой
|
Карго
|
+
|
+
|
4
|
Гипноз
|
Мармот-фильм
|
+
|
+
|
5
|
Дитя успеха
|
Кинодом
|
+
|
+
|
6
|
Жених 2
|
СПП
|
+
|
+
|
7
|
Клуб Червонных Валетов
|
Продюсерская компания Николая Расторгуева
|
+
|
+
|
8
|
Кольская сверхглубокая
|
ТриоФильм
|
+
|
+
|
9
|
Кома
|
Кинокомпания Большое кино
|
+
|
+
|
10
|
Лес Рук и Зубов
|
Мир Кино
|
+
|
+
|
11
|
Лицо
|
Кинокомпания Эталон Фильм
|
+
|
+
|
12
|
Любовницы
|
Кинокомпания КВФильм-Продакшн
|
+
|
+
|
13
|
Неидеальные
|
Марс Медиа Энтертейнмент
|
+
|
+
|
14
|
Один вдох
|
Кинокомпания "Общественное мнение"
|
+
|
+
|
15
|
Озеро мертвых: Русалка
|
Киностудия Кит
|
+
|
+
|
16
|
Печень
|
ВГИК-Дебют
|
+
|
+
|
17
|
Пиковая дама. Зазеркалье
|
РБ Продакшн
|
+
|
+
|
18
|
План "Ж"
|
Революция Фильм
|
+
|
+
|
19
|
Проект "Холоп"
|
Мем
|
+
|
+
|
20
|
Путешествие в Индию
|
РФГ Корп
|
+
|
-
|
21
|
Русские
|
Ол Медиа Компани
|
+
|
+
|
22
|
Сбитые прогрессом
|
Актябрь Фильм
|
+
|
+
|
23
|
Секрет
|
Водород 2011
|
+
|
+
|
24
|
Созвездие Марии
|
Каро Продакшн
|
-
|
+
|
25
|
Стрельцов
|
ТПО РОК
|
+
|
+
|
26
|
Тварь
|
Сок
|
+
|
+
|
27
|
Цой
|
ТПО РОК
|
+
|
+
|
28
|
Энский Робинзон
|
2Д Целлулоид
|
+
|
+
|
Анимационные проекты
|
29
|
Белка и Стрелка 3
|
КиноАтис
|
+
|
+
|
30
|
Большое Путешествие
|
Лицензионные бренды
|
+
|
+
|
31
|
Волки и овцы 2
|
Визарт Фильм
|
-
|
+
|
32
|
Снежная королева 4
|
Визарт Фильм
|
+
|
-
|
33
|
Телефоны
|
Водород 2011
|
+
|
-
|
34
|
Фиксики. Полный метр 2
|
Аэроплан
|
+
|
+
|
35
|
Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала
|
Лицензионные бренды
|
+
|
+