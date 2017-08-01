В рамках лектория «Лаборатории PROкино» расскажут об истории одной любви

С 7 июня по 30 августа 2017 года киностудия Горького совместно с объединением «Манеж» проводит трехмесячный лекторий в рамках «Лаборатории PROкино». Лекции для любителей и профессионалов киноиндустрии проходят в выставочном комплексе «Гостиный Двор». В ближайшую среду – 2 августа – в 19:30 состоится лекция Артура Аристакисяна «Анатолий Москвин: история одной любви».



Артур Саркисович Аристакисян — российский и молдавский кинорежиссёр, сценарист и оператор. Автор фильмов «Ладони» и «Место на земле», получивших многочисленные премии на международных фестивалях. Создал лабораторию «Школа притч» (ВГИК).



Лекторий – это творческая среда, где объединились большинство отечественных киношкол и подходов к кинообразованию в России. Курс поможет участникам проекта лучше понять инструменты и методы современной кинематографии. Лекторий включает в себя лекции и мастер-классы преподавателей ведущих киношкол Москвы, среди которых – ВГИК имени С. А. Герасимова, ВКСР, МШНК, ГИТР и других. Приглашенные специалисты рассказывают о том, как на самом деле создается кино – от написания сценария до звукозаписи и монтажа. Лекции адресованы тем, кто планирует сделать свои первые шаги в профессиональной киносреде, а также любителям кино и всем заинтересованным.



Гости лектория летом 2017 года уже встретились с Дмитрием Мамулией, Ситорой Алиевой, Михаилом Ямпольским, Алишером Хамидходжаевым, Юрием Грымовым, Надеждой Маркаловой, Сергеем Мирошниченко, Юрием Быковым, Ниной Ромодановской, Александром Коттом, Борисом Грачевским и другими.



Необходима предварительная регистрация по почте m.nemchina@moscowmanege.ru



Место проведения: Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, ауд. 271.