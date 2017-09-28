Первое издание «Гарри Поттера» поставило рекорд стоимости

В середине сентября 2017 года на аукционе Heritage за рекордную сумму было продано первое издание книги о Гарри Поттере. Сумма покупки составила 81,2 тысячи долларов. Это рекордная цена для книги без автографа автора, сообщает Artfix Daily . В описании лота отмечается, что первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» (первого в серии) в твердой обложке выпущено всего в 500 экземплярах и предназначалось в основном для библиотек (в массовую продажу поступают в основном книги в мягкой обложке) – у тома даже нет суперобложки.





В 2007 году книга из первого тиража первого романа поттерианы ушла с молотка за 19,7 тысячи фунтов стерлингов (более 40 тысяч долларов по тогдашнему курсу). В ноябре 2016 года экземпляр этого же романа с опечаткой на обложке (пропущенная буква) был продан по итогам торгов за 54 тысячи долларов.



Серия книг о Гарри Поттере была экранизирована компанией Warner Bros. Она состоит из 8 фильмов: «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Гарри Поттер и тайная комната» (2002), «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009), «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (2010) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011). Франшиза занимает 2 место в списке самых прибыльных серий фильмов с 7,7 млрд $ мировой прибыли, уступая только «Мстителям» от Marvel.