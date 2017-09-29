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ПрофиСинема.ру
 

В России теперь есть мультиплекс виртуальной реальности



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29.09.2017 13:29:00

27 сентября 2017 года в Москве открылся первый в России мультиплекс виртуальной реальности Titan VR. Его главная особенность — использование беспроводных технологий, не имеющих аналогов в России. Во время погружения в новую реальность действия игроков ничем не ограничены — в игре используются только шлем виртуальной реальности в привязке к мощному компьютеру. Помимо этого, Titan VR — это мощная графика, объемный виртуальный звук, удобная система управления и разнообразие игровых форматов, которые обеспечивают эффект полного погружения.

Открытие мультиплекса виртуальной реальности Titan VR

Еще одна особенность Titan VR — разнообразие контента, который будет пополняться на регулярной основе. Гости мультиплекса смогут выбрать как VR-игры (Space Pirate Trainer, Google Tilt Bush, Raw Data), так и эксклюзивный контент, основанный на популярных во всем мире кинофраншизах. 

Открытие мультиплекса виртуальной реальности Titan VR

В составе мультиплекса 5 виртуальных комнат. Сеансы длятся до 10 минут. Перед игрой участники проходят короткий инструктаж.

Открытие мультиплекса виртуальной реальности Titan VR

Основателем и инвестором проекта выступил бизнесмен и кинопродюсер Пол Хет: «Кинематографисты всего мира отмечают возрастающую роль инноваций в кинопроизводстве, и многие современные режиссеры успешно их используют. Среди них — Джеймс Кэмерон и Кристофер Нолан, снимающие фильмы в формате IMAX. Виртуальная реальность — новая тенденция в киноиндустрии, которая становится все более востребованной. Поэтому мы решили интегрировать наши VR-мультиплексы в кинотеатры — это отличная возможность для киноходящей аудитории ближе познакомиться с лучшим VR-продуктом на рынке и в полной мере насладиться возможностями этого формата».

Открытие мультиплекса виртуальной реальности Titan VR, Полина Шлихт и Пол Хет

Генеральным директором Titan VR стала Полина Шлихт: «Каро — одна из наиболее технологичных сетей кинотеатров в России и мы очень рады нашему сотрудничеству. Наш первый мультиплекс мы открыли на территории самого большого в стране кинотеатра «Каро Vegas 22». В ближайшие полгода мы планируем запуск еще нескольких площадок в Москве и регионах совместно с «Каро», а в следующем году рассчитываем выйти на зарубежный рынок и открыть мультиплексы также в Европе и США».



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