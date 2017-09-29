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ПрофиСинема.ру
 

Никита Михалков не собирается отказываться от поддержки Фонда кино



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29.09.2017 12:38:00

28 сентября 2017 года режиссер Никита Михалков заявил, что при работе над новым фильмом намерен подавать заявку на финансирование через Фонд кино. Вероятнее всего это случится в следующем году.

«Я известный режиссер, имеющий профессию, имеющий высшее образование. К тому же руководитель одной из самых успешных студий. Конечно, будем (подавать заявку в Фонд кино – прим.ред.). Другой вопрос, как к этому будут относиться, но меня это не волнует», - сказал Михалков Интерфаксу.

При этом он выразил уверенность, что с его выходом из попечительского совета Фонда там ничего не изменится и будет «действовать телефонное право, византийские законы, а основные решения приниматься высокопоставленными чиновниками».

Михалков уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока принципиально не изменится подход к финансированию кинопроизводства. «В Фонде кино должен сидеть бухгалтер, который честно раздаёт деньги, которые распределены на те картины, которые утверждены. Фонд не должен заниматься отбором фильмов», - прокомментировал режиссер.

У настоящее время Михалков занимается разработкой проекта «Шоколадный револьвер», рассказывающего о режиссере, дочь которого оказывается свидетельницей теракта в Каннах.

Ранее сообщалось, что правительство РФ исключило кинорежиссера Михалкова из состава попечительского совета Фонда кино.



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