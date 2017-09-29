Никита Михалков не собирается отказываться от поддержки Фонда кино

28 сентября 2017 года режиссер Никита Михалков заявил, что при работе над новым фильмом намерен подавать заявку на финансирование через Фонд кино. Вероятнее всего это случится в следующем году.



«Я известный режиссер, имеющий профессию, имеющий высшее образование. К тому же руководитель одной из самых успешных студий. Конечно, будем (подавать заявку в Фонд кино – прим.ред.). Другой вопрос, как к этому будут относиться, но меня это не волнует», - сказал Михалков Интерфаксу .



При этом он выразил уверенность, что с его выходом из попечительского совета Фонда там ничего не изменится и будет «действовать телефонное право, византийские законы, а основные решения приниматься высокопоставленными чиновниками».



Михалков уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока принципиально не изменится подход к финансированию кинопроизводства. «В Фонде кино должен сидеть бухгалтер, который честно раздаёт деньги, которые распределены на те картины, которые утверждены. Фонд не должен заниматься отбором фильмов», - прокомментировал режиссер.



У настоящее время Михалков занимается разработкой проекта «Шоколадный револьвер», рассказывающего о режиссере, дочь которого оказывается свидетельницей теракта в Каннах.



Ранее сообщалось, что правительство РФ исключило кинорежиссера Михалкова из состава попечительского совета Фонда кино.

