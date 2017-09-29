«Изгоняющий дьявола» больше не самый кассовый хоррор в истории

В конце сентября 2017 года фильм ужасов «Оно» установил новый мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам. Лента успела собрать в прокате более 500 миллионов долларов. До этого самым кассовым хоррором в истории 44 года подряд считался фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», заработавший 441 миллион долларов, сообщает Variety .



«Пересечь отметку кассовых сборов в $500 млн. – это веха для любого фильма, а для картины жанра хоррор – вообще событие исторического значения, и мы не могли быть более горды этим показателем», - прокомментировала глава отдела маркетинга и дистрибьюции Warner Brothers Сью Кролл.





«Оно» лидировало по сборам в первые выходные более чем на 30 территориях, а на 17 рынках, в том числе в Великобритании, России и Австралии картина стала самым кассовым хоррором за всю историю кинопроката этих стран. Кроме того, прокат ленты еще не стартовал в Японии, Германии и Италии.



Помимо этого, «Оно» установило новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уикенд лента собрала $117,2 млн. на 4103 площадках США и Канады. Из зарубежных рынков наибольший вклад в сборы ленты сделали Великобритания ($35 млн.) и Мексика ($21 млн.).



«Оно» является экранизацией одноименного романа писателя Стивена Кинга о жутком клоуне Пеннивайз, похищающем детей. В настоящее время в разработке находится сиквел картины. Релиз «Оно 2» намечен на 6 сентября 2019 года. Сценарий пишет Гари Доберман. Ожидается, что режиссерское кресло займет постановщик оригинального фильма Андрес Мускетти.