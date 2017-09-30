«Селфи»: Как доказать, что ты настоящий?

1 февраля 2018 года в широкий российский прокат выйдет фильм Николая Хомерики «Селфи», снятый по мотивам одноименного романа-бестселлера Сергея Минаева (дистрибьютор – компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing). В главных ролях снялись Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте и Юлия Хлынина. Смотрите первый трейлер фильма, из которого узнаете, как публичный и успешный, остроумный и циничный писатель Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. Самое страшное, что он осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала.



