Юлия Пересильд сыграет провинциальную учительницу в сериале Дмитрия Светозарова

С 20 сентября по 10 ноября 2017 года в Петербурге проходят съемки мини-сериала «Белые ночи» режиссера Дмитрия Светозарова, производство Студии АСДС. Продюсеры — Андрей Сигле и Дмитрий Светозаров. Главные роли в картине исполняют Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Сергей Перегудов и Наталья Бурмистрова.



Четырехсерийный фильм основан на картине 1963 года отца Дмитрия Светозарова, классика советского кино Иосифа Хейфица «День счастья» с Алексеем Баталовым, Тамарой Семиной и Валентином Зубковым в главных ролях.





«Идея снять этот сериал мне пришла, когда я смотрел по телевизору фильм своего отца Иосифа Хейфица «День счастья», сценарий которого он написал совместно с Юрием Германом. Мне представилось, что сюжет старой картины, будучи помещенным в современность, может быть актуален и интересен зрителю, — рассказывает Дмитрий Светозаров. — В этой истории поднимаются вопросы актуальные и сегодня: честность и бесчестие, корысть и нестяжательство, верность своему долгу и отчаяние. На мой взгляд, это темы, которые должны волновать думающего человека. Более того, проблемы раскрываются через интересную мелодраматичную историю женщины, которая разрывается между столь разными мужчинами».



По сюжету сериала, молодая учительница из глубинки Светлана (Юлия Пересильд), приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором (Александр Устюгов), который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Сергей Перегудов), который работает врачом скорой помощи. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, Березкин превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.





Юлия Пересильд, звезда картин «Битва за Севастополь», «Подсадной», «Холодное танго» и многих других, отметила, что сериал «Белые ночи» заинтересовал ее, в первую очередь, потому что режиссером выступает Дмитрий Светозаров: «Дмитрий Иосифович — большой мастер. Кроме того, у меня замечательные партнеры по площадке: и с Александром Устюговым, и с Сергей Перегудовым мы уже работали вместе — у нас получилась отличная троица».



Исполняющего роль мужа героини Федора Орлова, Александра Устюгова привлекла неоднозначность характеров героев и, в целом, история: «Меня очень заинтересовал проект, когда я прочитал сценарий: была интересна судьба героев, каждый из них понятен и близок. Мелодраматический сюжет с элементами детектива об обычных людях с их чувствами и недостатками, таких же как мы. Нет белого и черного, герои меняются от серии к серии. Сейчас очень мало такого простого, но прекрасного материала — легкая акварельная зарисовка, которая с каждой серией уплотняется и оборачивается трагедией. Кроме того, очень повезло с командой — Юлией Пересильд, Сергеем Перегудовым и, конечно, замечательным, чутким и опытным режиссером Дмитрием Светозаровым».





Роль Березкина, которую в фильме Иосифа Хейфица сыграл Алексей Баталов, досталась Сергею Перегудову.



«Мне очень понравилась эта роль — положительного героя, но совсем не однозначного. Березкин — абсолютный романтик, человек, способный радоваться и удивляться таким вещам, как прекрасное небо или гранитный камень, хранящий историю. Однако мечтательный Березкин постоянно сталкивается с прагматичной реальностью, — отмечает актер. — Это человек с оголенными нервами, которого что угодно может выбить из колеи. Он оказывается беззащитным в современном мире. На самом деле, эта борьба близка многим современным людям, в том числе и мне».



Сергей Перегудов уже не раз работал с Дмитрием Светозаровым в фильмах и сериалах - «Преступление и наказание», «Вепрь», «Бабье лето» и др. Актер признается, что работать с этим режиссером всегда невероятно любопытно, полезно, но, в то же время, очень сложно, поскольку постановщик подходит к проработке персонажа детально: «Надо признать, что организм отвыкает от такой молекулярной работы и детализации, когда играешь в других ТВ-проектах. Слава Богу, Дмитрий Иосифович остается верен себе, объясняет проблематику и актерские задачи. На первый взгляд, они могут показаться невыполнимыми, но результат всегда стоит того».





Создатели сериала выбрали в качестве локаций самые известные места Петербурга — как выразился Дмитрий Светозаров, «открыточные» виды: Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, набережные и каналы. По словам режиссера, Петербург становится полноправным героем истории: «Дело не в том, что я хочу снять фильм, который послужил бы рекламой нашего славного города в качестве туристической столицы России. Петербург является ею и без нашей помощи. Важно то, что один из героев — врач скорой помощи Березкин — воплощение настоящей ленинградской интеллигенции. Он бессребреник, бескорыстный человек, верно служащий своему делу, страстно увлеченный Петербургом и его историей. Знакомясь с героиней и путешествуя с ней по городу, Березкин передает свою любовь и восхищение этим местом».