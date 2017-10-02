Всероссийский питчинг дебютантов набирает обороты

В 2017 году питчинги дебютантов прошли в Челябинске, Архангельске, Казани, Барнауле, Ставрополе, Воронеже. До конца года проект перешагнет заявленный в его начале рубеж в 15 городов. Организаторы мероприятия уверены, что это очень хороший результат, так как благодаря питчингам во многих регионах развиваются кинообразовательные программы, формируется молодежное киносообщество, выстраивается диалог молодежи кинематографистов с местной властью и кинокомпаниями.





Официальный старт проекту Всероссийский питчинг дебютантов был дан 6 апреля в рамках III Всероссийского форума «Время кино» в Казани. Питчинг прошел в регионе впервые и стал главным событием форума. Мероприятию предшествовали образовательные лекции, тренинги, консультации. Так, в рамках питчинга был впервые представлен фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы, с любовью» в дальнейшем при поддержке «Свердловской киностудии» прошедший в федеральном прокате, а также вошедший в конкурсные программы таких фестивалей как «Киношок» и Уральский фестиваль и ставший фильмом открытия Якутского кинофестиваля. В рамках форума были представлены новые татарстанские проекты – «Байгал» Ильдара Ягафарова и «Айсылу» Алексея Барыкина.

Итогом казанского питчинга, в жюри которого вошли Алексей А. Петрухин (корпорация «Русская Фильм Группа», Михаил Чурбанов (Свердловская киностудия), Филипп Абрютин (Молодежный центр СК), Наталья Ворошилова и Эмилия Деменцова (Metadrama), а также представители Республики Татарстан стала поддержка короткометражного фильма Елены Рябцевой «Юман» (корпорация «Русская фильм группа» оказала финансовую поддержку при реализации проекта). Картина башкирского режиссера Фарзаны Утарбаевой «Медведица, или нужный человек» получила поддержку на пост-продакшне от Молодежного центра СК. Кроме того, сценарист Альбина Гумерова из Казани получила продюсерскую разработку сценария полнометражного фильма «Взаперти» от «Свердловской киностудии» и поддержку проекта на пост-продакшне от «РФГ-групп» при условии доработки проекта.





В Челябинске первый в истории области питчинг сценариев состоялся в рамках фестиваля «ЧелоВечное кино». В шорт-лист из 10 проектов вошли студенты Челябинского института культуры, являющегося организатором фестиваля и питчинга. По результатам конкурса победителем стал проект «Liber Ex Machine» режиссера Владимира Гросса, который получил диплом фестиваля «ЧелоВечное кино» и специальный приз «Canon» – бесплатное использование съемочного оборудования и оптики. Впервые «Canon» не просто предоставила сертификат, но и привезет технику в регион проживания победителя.

Специальными призами были отмечены проекты Алёны Пастуховой «Тихое несогласие» о трудностях внутреннего мира современных молодых людей (режиссер получила менторскую поддержку Свердловской киностудии), Фирюзы Федосовой «Урок физкультуры» о школьнице, решившей отомстить своему учителю (менторская поддержка Свердловской киностудии), а также Екатерины Овчинниковой «Человек среди нас» – фантастическая история о сбежавшем из лаборатории аборигене (обучение в киношколе Big Bag School и участие в съемке киноальманаха «Россия историй»).





Для Воронежа питчинг кинопроектов стал также новым явлением. Впервые в этом году он прошел в рамках XI Международного фестиваля короткометражного кино и анимации «Новый горизонт». Из 50-ти поданных заявок в шорт-лист вошло 10 проектов. Их на очной защите оценивали Алексей Петрухин, директор Молодежного центра СК Дмитрий Якунин, программный директор фестиваля, киновед Алена Сычева, композитор, основатель образовательной платформы «Института звукового дизайна» Василий Филатов, режиссер, участник 68 Каннского кинофестиваля, член Общественной совета при Федеральном агентстве по делам молодежи Илья Новодворский, продюсер, сценарист, выпускник режиссерских курсов New York Film Academy Андрей Ким.

Победителями стали сразу два проекта. «Валенки» Анны Прудниковой (короткий метр, Москва). Главные герои – семейная пара – никак не могут зачать ребенка. В подобных ситуациях люди начинают обращать внимание на «знаки судьбы». Для героев Анны таким знаком становятся маленькие валеночки из Суздаля, которые они видят у таксиста в машине – согласно его рассказу, такие валенки дарят надежду, исполняют мечты. Автор получил сертификат на 150 тысяч рублей на завершение проекта от «РФГ-групп», пластиковую карту MovieStart, которая предоставляет своему обладателю право на информационную, техническую, юридическую и организационную поддержку будущих проектов от Молодежного центра Союза кинематографистов России и партнеров организации. Компания «Canon» предоставила Анне камеры на весь съемочный период.

Второй победитель – лирическая комедия «Плюс Сайз» Натальи Глумнушиной. Проект полнометражного фильма взяла в разработку «Русская фильм группа».

2 место на воронежском питчинге получил проект «Карма в действии» Андрея Егурчикова (полный метр, Воронеж). 3 место – «Когда ты одинок» («Маримонетка») Александра Анисимова (короткий метр, Воронеж). Продюсерскую разработку от кинокомпании «Русская Фильм Группа» получил проект «Карма в действии».





А в Ставрополе состоялся уже II питчинг кинопроектов в рамках Форума творческих союзов «Белая акация», проходящего при поддержке Министерства культуры Ставропольского края. 10 проектов кинематографистов из Ставрополя, Краснодара и Минеральных вод оценивала экспертная комиссия в составе: Алексей Петрухин, Магомед Вараев («Чечен-фильм»), Ирина Горбик (Свердловская киностудия), Валерий Тимощенко (Краснодарская киностудия), Василий Балдицын (Союз журналистов Ставропольского края), Андрей Юндин (телеканал «26 регион»), Дмитрий Якунин, Ольга Облогина (телекомпания СТВ), Валерий Баткаев (Союз кинематографистов Ставропольского края).

1-е место завоевал проект Ислама Сатырова «Шепот счастья». Главные герои короткометражки – слепой мальчик и его отец, которые прячутся от дождя в городском театре. Во время небольшой экскурсии, нелюдимый мальчик впервые выходит на сцену и перед микрофоном читает свои стихи. Проект Ислама взяли в продюсерскую разработку киностудия «Чечен-фильм» и «Русская фильм группа», в настоящее время идет подготовка к съемкам картины.

2-е место досталось музыкальной комедии «Интердедушки» Христофора Мхитаряна. Главные герои – четверо 60-летних мужчин, которые вдруг с удивлением обнаружили, что они постарели и стали пенсионерами, но не хотят с этим мириться. В настоящее время проект существует в виде пьесы, дописывается сценарий полного метра. Корпорация «Русская фильм группа» вручила свой приз – продюсерскую разработку проекта.

3-е место по мнению экспертов завоевал социальный короткометражный фильм – «Раздевалка» (автор – Владимир Ким) о детдомовском мальчике, который проходит сложную адаптацию в семье приемных родителей. Не помогают ни беседы с психологами, ни подарки. Только после разговоров мальчик признается, что в детдоме осталась его родная сестра, и теперь родителям предстоит сделать выбор – отказаться от приемных детей вообще, либо забрать обоих детей.

Диплом «За продвижение актуальной остросоциальной темы» и Специальный приз от Молодежного центра – карту Moviestart, дающую скидки на технические, юридические и организационные услуги партнеров, а также техническая поддержка компании «Canon» – достались проекту документального фильма «Дети и деньги» (автор – Яков Уманцев). Главные герои проекта – дети, зарабатывающие на жизнь, порой, являясь главными кормильцами для всей семьи.





11 июля питчинг прошел в Архангельске – в рамках Всероссийского практического фестиваля короткометражных фильмов «ПинегаVision 2017». В экспертную комиссию к Алексею Петрухину и Дмитрию Якунину добавился известный режиссер Юрий Быков и продюсер из Казани Кузьма Морозов. К обсуждению было представлено 8 проектов документального, игрового и анимационного кино. В результате 1-е место и техническая поддержку от компании Canon получил Василий Подойницин с документальным проектом «Новодвинская крепость»; 2-е место и продюсерская разработка корпорации «Русская Фильм Группа» достались Алексею Мосину – с проектом полнометражного игрового фильма «Норна»; 3-е место разделили Юлия Сибирцева, с проектом полнометражного игрового фильма «Вантуз», и Алексей Мосин с проектом короткометражного игрового фильма «История Влюбленного» – ему также досталась продюсерская разработка от компании «Инфильм» и карта молодого кинематографиста «Moviestart». Специальный приз – финансовая поддержка от корпорации «Русская Фильм Группа» – ушел Юлии Сибирцевой и ее проекту анимационного фильма «Секунда».



19-го июля, в рамках IХ Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, впервые прошел Питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири. В шорт-лист питчинга вошло 10 проектов режиссеров из Барнаула, Москвы, Кемерово, Новосибирска. Экспертную комиссию составили Алексей Петрухин, Дмитрий Якунин, продюсер из Казани Альбина Нафигова, Елена Флягина (Свердловскаая киностудия) и начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова. 1-е место по итогам питчинга получили 2 проекта – документальный фильм «Такой футбол» Андрея Есаулова. Проект, рассказывающий про чемпионов мира по футболу среди ампутантов, получил продюсерскую поддержку от «Свердловской киностудии» и поддержку от Управления культуры Алтайского края. Также эксперты высоко оценили проект полнометражного игрового фильма Юлии Волковой «Помидоры», который получил продюсерскую разработку от «РФГ-групп». Техническую поддержку от компании Canon, карту Moviestart и продюсерскую поддержку от «РФГ-групп» (при условии организации съемок) получил проект короткометражного фильма «Помеха для общества» Ирины Шарковой.





8-го сентября в Новосибирске в рамках Фестиваля короткометражных фильмов REC также впервые прошел питчинг. В экспертную комиссию конкурса вошли: Алексей А. Петрухин, Дмитрий Якунин, Юрий Мирошниченко, кинодраматург, член Союза кинематографистов; Владислав Головков, руководитель единого центра заказов Свердловской киностудии саунд-продюсер, звукорежиссёр; Евгений Соломин, режиссёр документального кино; Алексей Тараканов – директор компании «Дрон-центр».

1-е место, по мнению, экспертов, поделили 3 проекта: проект полнометражного игрового фильма «Песня железной реки» (автор - Александр Бакаев). В центре истории – восстание Чехословацкого корпуса, с которого, по сути, началась Гражданская война в России. Проект короткометражного фильма Олеси Евтуш «Медленные люди». Главный герой картины – ведущий на радио «Бесит-ФМ». В его передачу «Медленные люди» звонят радиослушатели и жалуются на нерадивых коллег, соседей, знакомых. Документальный фильм «Алтай. Волны прошлого» творческого центра «Мотор», рассказывающий о путешествии к подножью Северно-Чуйского хребта.

Помимо дипломов, участники питчинга получили следующие призы: техническую поддержку от компании «Дрон-центр» - проектам Павла Филиппова «Грибник» и Оксаны Коваленко «Голоса города N»; продюсерскую разработку от «Свердловской киностудии» — «Медленные люди» Олеси Евтуш и «Право на убийство» Константина Штыхно; техническую поддержку от компании Canon - «Подарок» Велеслава Устинова; административную поддержку от Молодежного центра Союза кинематографистов России получили проекты Оксаны Коваленко «Голоса города N» и «Фронтовые строки – 3» (авторы — Алла Бородина, Андрей Никитин).

28 сентября очередной региональный питчинг прошел в Кемерово. Из 8 проектов, представленных на конкурс, экспертная комиссия (Дмитрий Якунин, Евгений Субочев, а также руководитель региональных проектов «РФГ-групп» Екатерина Рыбакова и директор сети «Кузбасскино» Елена Дудкина) отметила три. Первое место занял проект короткометражного фильма «Мизери» (авторы - Бут-Гусаим Егор, Журавлев Виталий). На защите авторы показали трейлер, созданный на основе рабочих материалов (проект снят более чем наполовину). Мистическая драма получила продюсерскую консультацию от корпорации «Русская Фильм Группа», техническую поддержку от компании «Canon», поддержку в фестивальном продвижении картины от Кемеровского регионального отделения Молодежного центра Союза кинематографистов РФ. Второе место по мнению экспертов завоевал сценарий короткометражного фильма «Люба с Ютьюба» Кондриной Анастасии. Автор также получил продюсерскую консультацию от корпорации «РФГ-групп», а также карту молодого кинематографиста MovieStart. Проект короткометражного фильма «Сухой» (автор Виталий Шаламов) завоевал третье место, а также получил продюсерскую консультацию от «РФГ-групп».



В конце июля стало известно, что проект Всероссийский питчинг дебютантов получил поддержку в рамках Президентского гранта, и в течение года пройдет, еще на более высоком уровне, в 15 регионах России.

До конца года питчинги пройдут в Кемерово (28 сентября), Иркутске (4-5 октября), Тюмени (10-11 ноября), Санкт-Петербурге (18-го ноября - питчинг региональных проектов в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума), Ярославле (23-24 ноября), Уфе (9-10 декабря). В конце октября будет объявлен прием заявок на юбилейный, 10й Московский Питчинг дебютантов, который состоится, по традиции, в начале февраля, накануне приема заявок в Министерство культуры и Фонд кино.

Исполнительный директор питчинга дебютантов Дмитрий Якунин: «Региональные питчинги важны не только тем, что дают шанс дебютантам реализовать свои проекты (хотя благодаря нашим партнерам динамика идет по 10-ти проектам). Очень важно, что благодаря нашим мероприятиям во многих регионах развиваются кинообразовательные программы, формируется молодежное киносообщество, выстраивается диалог молодежи кинематографистов с местной властью и кинокомпаниями, что создает предпосылки для развития регионального кино в России, в целом».



Организатором проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» выступает Молодежный центр Союза кинематографистов России.