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ПрофиСинема.ру
 

Совфед готов поддержать идею запрета на показ нарушений ПДД в кино



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03.10.2017 12:29:00

В конце сентября 2017 года стало известно, что в Совете Федерации готовы поддержать предложенный в правительстве РФ запрет на показ ничем не обоснованных нарушений правил дорожного движения в кино. По словам первого зампреда комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, в настоящее время идёт «кодирование» зрителей на допустимость нарушения ПДД в жизни, пишет РИАН.

Правительство России поручило МВД и Минкульту подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в кинофильмах – указание было направлено по итогам очередного заседания правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, в фильмах часто показывают ситуации, когда герои нарушают правила дорожного движения в совершенно обыденных ситуациях, например, герой едет за рулем и вдруг начинает говорить по сотовому телефону. Он пояснил, что речь идет о соблюдении ПДД в бытовых сценах: «Сел за руль — пристегни ремень, говоришь по мобильному телефону — используй гарнитуру или беспроводные устройства, перевозишь ребенка — то в кресле, едешь по дороге — пропускай пешеходов».

По мнению Клинцевича, в этом предложении есть рациональное зерно: «Если все это будет оформлено юридически грамотно, не смешно, то Совет Федерации обязательно это поддержит. Кино и ТВ очень сильно влияют на людей и порой их «кодируют» на допустимость нарушения ПДД в реальной жизни».

По его мнению, этим вопросом должны заняться психологи и представители ГИБДД, консультирующими производство фильмов. «Например, если нарушение ПДД принципиально важно для сюжета, после этого в кинофильме может появиться сотрудник ГИБДД или друг героя, которые скажут ему, что такое поведение угрожают его жизни и жизни окружающих его людей», — уточняет сенатор.



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